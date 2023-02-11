  1. UA-Футбол ⚽
  2. Бельгия
  3. Миньоле: Яремчук справился со своими обязанностями, но нападающие живут за счет голов
В тренде
Бельгия
Бельгия

Бельгия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Миньоле: Яремчук справился со своими обязанностями, но нападающие живут за счет голов

Бельгия
Обновлено
(1 голосов)

Бельгиец высоко оценил своего партнера по команде

Миньоле: Яремчук справился со своими обязанностями, но нападающие живут за счет голов

Getty Images

Новина українською

Вратарь "Брюгге" Симон Миньоле, оценил игру Романа Яремчука в матче с "Юнион Сент-Жиллуа" (1:1) в рамках 25-го тура чемпионата Бельгии:

"В последние недели Ланг очень хорошо себя ведет не только на поле. Он демонстрирует отличный менталитет и влечет ребят.

Яремчук также справился со своими обязанностями в первом тайме. Но нападающие живут за счет голов. Когда команда плохо бежит и мячи не залетают, тяжело войти в этот ритм", - сказал Миньоле.

Напомним, украинский форвард Роман Яремчук был заменен в игре с "Юнион Сент-Жиллуа" на 65-й минуте.

По теме
yellow-arrow
Ни одного удара за 65 минут. Яремчук получил среднюю оценку против одного из лидеров Лиги Жюпиле
yellow-arrow
Новый шанс. Яремчук выйдет в основе Брюгге на центральный матч тура чемпионата Бельгии
yellow-arrow
Яремчук вышел на 89 минуте за Брюгге и успел сделать одну передачу
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роман Яремчук Брюгге Симон Миньоле
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Сайт ФК "Брюгге"

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде