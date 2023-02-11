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Миньоле: Яремчук справился со своими обязанностями, но нападающие живут за счет голов
Бельгиец высоко оценил своего партнера по команде
Getty Images
Вратарь "Брюгге" Симон Миньоле, оценил игру Романа Яремчука в матче с "Юнион Сент-Жиллуа" (1:1) в рамках 25-го тура чемпионата Бельгии:
"В последние недели Ланг очень хорошо себя ведет не только на поле. Он демонстрирует отличный менталитет и влечет ребят.
Яремчук также справился со своими обязанностями в первом тайме. Но нападающие живут за счет голов. Когда команда плохо бежит и мячи не залетают, тяжело войти в этот ритм", - сказал Миньоле.
Напомним, украинский форвард Роман Яремчук был заменен в игре с "Юнион Сент-Жиллуа" на 65-й минуте.
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