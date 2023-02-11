Миньоле: Яремчук справился со своими обязанностями, но нападающие живут за счет голов

Вратарь "Брюгге" Симон Миньоле, оценил игру Романа Яремчука в матче с "Юнион Сент-Жиллуа" (1:1) в рамках 25-го тура чемпионата Бельгии:

"В последние недели Ланг очень хорошо себя ведет не только на поле. Он демонстрирует отличный менталитет и влечет ребят.

Яремчук также справился со своими обязанностями в первом тайме. Но нападающие живут за счет голов. Когда команда плохо бежит и мячи не залетают, тяжело войти в этот ритм", - сказал Миньоле.