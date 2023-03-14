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Голкипер Брюгге объявил о завершении международной карьеры

Бельгия
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Симон Миньоле попрощался с национальной командой

Голкипер Брюгге объявил о завершении международной карьеры

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Брюгге" Симон Миньоле принял решение завершить карьеру в сборной Бельгии. Об этом 35-летний футболист лично сообщил в своих соцсетях.

Миньоле дебютировал за "красных дьяволов" в марте 2011 года, но с приходом Тибо Куртуа Симон проиграл конкуренцию осноавному киперу мадридского "Реала".

Всего в футболке сборной Бельгии Симон сыграл 35 матчей, в которых пропустил 39 голов и еще 10 раз сохранил свои ворота на замке. Он представлял национальную команду на чемпионатах мира (2014, 2018, 2022), а также Евро-2016 и Евро-2020.

Ранее вратарь выступал за "Сандерленд" и "Ливерпуль".

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В статье: Бельгия Брюгге Симон Миньоле
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