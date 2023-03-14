Бельгия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Голкипер Брюгге объявил о завершении международной карьеры
Симон Миньоле попрощался с национальной командой
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Брюгге" Симон Миньоле принял решение завершить карьеру в сборной Бельгии. Об этом 35-летний футболист лично сообщил в своих соцсетях.
Миньоле дебютировал за "красных дьяволов" в марте 2011 года, но с приходом Тибо Куртуа Симон проиграл конкуренцию осноавному киперу мадридского "Реала".
Всего в футболке сборной Бельгии Симон сыграл 35 матчей, в которых пропустил 39 голов и еще 10 раз сохранил свои ворота на замке. Он представлял национальную команду на чемпионатах мира (2014, 2018, 2022), а также Евро-2016 и Евро-2020.
Ранее вратарь выступал за "Сандерленд" и "Ливерпуль".
To all my teammates, the staff, especially the fans, everyone, thank you. ???????????????? @BelRedDevils pic.twitter.com/ZArhFEnYjn— Simon Mignolet (@SMignolet) March 13, 2023
Thanks for the memories, Simon! ❤️ #MerciSimon pic.twitter.com/8PSSRQ8tSh— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) March 14, 2023
Популярное сейчас
- Шахтер в Лиге Европы, Динамо - Заря и Эль-Класико. Расписание футбола на 13 - 19 марта
- Среди лучших. Известна оценка Цыганкова за матч с Атлетико
- Днепр-1 отклонил солидное предложение по Довбику
- Яремчук начнет матч против Стандарда на скамейке для запасных
- Салах уничтожил аргентинского защитника МЮ на поле и превратил его в мем. ФОТО
- Красотка дня. Яркая вторая половника главного героя победы Зари над Ворсклой. ФОТО