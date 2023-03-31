"Отец - украинец, мама из Казахстана". Бельгиец Кристиан Равич, который был бы не против поиграть за сборную Украины, рассказал о себе

20-летний центральный защитник "Серкль Брюгге" Кристиан Равич, у которого есть украинские корни, и который ранее заявлял, что рассмотрел бы вариант игры за сборную Украины , в интервью "Украинскому футболу" рассказал, что, как и откуда сложилось в его судьбе.

– Крис, приветствие из Украины! Расскажи немного о себе.

– Я родился в Кортрейке в семье украинца и казахстанки. Отец приехал работать в Бельгию, где встретился с будущей женой. Сейчас с нами живут дедушка с бабушкой, приехавшие из Украины.

– Выходит, что ты Флам? (прозвище жителей Фландрии на Севере Бельгии – прим.)

- Да да. Владею фламандским, английским, с родителями общаюсь на русском и немного знаю украинский.

– Часто бывал на Закарпатье?

– Да, я с детства навещал дедушку с бабушкой в Ужгороде. Также посещал Киев и отдыхал в Карпатах.

– Как парень из академии "Брюгге" оказался в лагере принципиального соперника?

– Я с 12 лет тренировался в "Брюгге", но шансов заиграть в первой команде у меня не было. "Серкль" на меня давно положил глаз и вышел на [бывшего полузащитника "Динамо", "Брюгге" и сборной Украины, агента] Сергея Серебренникова, с которым я работаю с детства. Провёл во второй команде полгода и уже два года выступаю в первой команде.

– В "Серкле" Серебренников и Ящук оставили весомый след.

- Да да. С Олегом Ящуком тоже лично знаком.

– Насколько тяжелым оказался путь в первую команду "Серкль Брюгге"?

– Я отдавался на 100% и за полгода получил первый контракт и возможность тренироваться с первой командой. Тренер обратил на меня внимание и дал шанс проявить себя в первой команде во время спарринга. Я сыграл супер, как от меня требовалось, после чего тренер сказал, что меня подтянут в основу "Серкля" и больше не буду играть в "Йонг Серкль".

На мой день рождения 30 июля я дебютировал против "Андерлехта" (1:0) и с сентября прошлого года стабильно начал играть в основе. В команде очень высока конкуренция из-за того, что "Серкль" является фарм-клубом "Монако". Очень много игроков приходит оттуда. Свое место пришлось выгрызать.