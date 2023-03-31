  1. UA-Футбол ⚽
  2. Бельгия
  3. "Отец - украинец, мама из Казахстана". Бельгиец Кристиан Равич, который был бы не против поиграть за сборную Украины, рассказал о себе
В тренде
Бельгия
Бельгия

Бельгия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Отец - украинец, мама из Казахстана". Бельгиец Кристиан Равич, который был бы не против поиграть за сборную Украины, рассказал о себе

Бельгия
Обновлено
(1 голосов)

Центральный защитник играет сейчас за Серкль Брюгге

"Отец - украинец, мама из Казахстана". Бельгиец Кристиан Равич, который был бы не против поиграть за сборную Украины, рассказал о себе

фото из свободных источников

Новина українською

20-летний центральный защитник "Серкль Брюгге" Кристиан Равич, у которого есть украинские корни, и который ранее заявлял, что рассмотрел бы вариант игры за сборную Украины, в интервью "Украинскому футболу" рассказал, что, как и откуда сложилось в его судьбе.

– Крис, приветствие из Украины! Расскажи немного о себе.

– Я родился в Кортрейке в семье украинца и казахстанки. Отец приехал работать в Бельгию, где встретился с будущей женой. Сейчас с нами живут дедушка с бабушкой, приехавшие из Украины.

– Выходит, что ты Флам? (прозвище жителей Фландрии на Севере Бельгии – прим.)

- Да да. Владею фламандским, английским, с родителями общаюсь на русском и немного знаю украинский.

– Часто бывал на Закарпатье?

– Да, я с детства навещал дедушку с бабушкой в Ужгороде. Также посещал Киев и отдыхал в Карпатах.

– Как парень из академии "Брюгге" оказался в лагере принципиального соперника?

– Я с 12 лет тренировался в "Брюгге", но шансов заиграть в первой команде у меня не было. "Серкль" на меня давно положил глаз и вышел на [бывшего полузащитника "Динамо", "Брюгге" и сборной Украины, агента] Сергея Серебренникова, с которым я работаю с детства. Провёл во второй команде полгода и уже два года выступаю в первой команде.

– В "Серкле" Серебренников и Ящук оставили весомый след.

- Да да. С Олегом Ящуком тоже лично знаком.

– Насколько тяжелым оказался путь в первую команду "Серкль Брюгге"?

– Я отдавался на 100% и за полгода получил первый контракт и возможность тренироваться с первой командой. Тренер обратил на меня внимание и дал шанс проявить себя в первой команде во время спарринга. Я сыграл супер, как от меня требовалось, после чего тренер сказал, что меня подтянут в основу "Серкля" и больше не буду играть в "Йонг Серкль".

На мой день рождения 30 июля я дебютировал против "Андерлехта" (1:0) и с сентября прошлого года стабильно начал играть в основе. В команде очень высока конкуренция из-за того, что "Серкль" является фарм-клубом "Монако". Очень много игроков приходит оттуда. Свое место пришлось выгрызать.

По теме
yellow-arrow
Футболист из Бельгии выразил готовность выступать за сборную Украины
yellow-arrow
Шахтер выкупит Михайличенко у Андерлехта
yellow-arrow
Яремчук подешевел на 3 млн евро, Сыч подорожал на 250 тысяч - Transfermarkt обновил цены на украинцев в Бельгии
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серкль Брюгге
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
31.03.2023 в 18:33
В збірну України не так просто попасти,в нас куми ,брати ,свати,сусіди.
Ответить
0
0
avatar
студент (Харьков)
31.03.2023 в 17:46
Что-то он на узкоглазого казаха совсем не похож.
Ответить
0
-2

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде