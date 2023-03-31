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"Отец - украинец, мама из Казахстана". Бельгиец Кристиан Равич, который был бы не против поиграть за сборную Украины, рассказал о себе
Центральный защитник играет сейчас за Серкль Брюгге
фото из свободных источников
20-летний центральный защитник "Серкль Брюгге" Кристиан Равич, у которого есть украинские корни, и который ранее заявлял, что
– Крис, приветствие из Украины! Расскажи немного о себе.
– Я родился в Кортрейке в семье украинца и казахстанки. Отец приехал работать в Бельгию, где встретился с будущей женой. Сейчас с нами живут дедушка с бабушкой, приехавшие из Украины.
– Выходит, что ты Флам? (прозвище жителей Фландрии на Севере Бельгии – прим.)
- Да да. Владею фламандским, английским, с родителями общаюсь на русском и немного знаю украинский.
– Часто бывал на Закарпатье?
– Да, я с детства навещал дедушку с бабушкой в Ужгороде. Также посещал Киев и отдыхал в Карпатах.
– Как парень из академии "Брюгге" оказался в лагере принципиального соперника?
– Я с 12 лет тренировался в "Брюгге", но шансов заиграть в первой команде у меня не было. "Серкль" на меня давно положил глаз и вышел на [бывшего полузащитника "Динамо", "Брюгге" и сборной Украины, агента] Сергея Серебренникова, с которым я работаю с детства. Провёл во второй команде полгода и уже два года выступаю в первой команде.
– В "Серкле" Серебренников и Ящук оставили весомый след.
- Да да. С Олегом Ящуком тоже лично знаком.
– Насколько тяжелым оказался путь в первую команду "Серкль Брюгге"?
– Я отдавался на 100% и за полгода получил первый контракт и возможность тренироваться с первой командой. Тренер обратил на меня внимание и дал шанс проявить себя в первой команде во время спарринга. Я сыграл супер, как от меня требовалось, после чего тренер сказал, что меня подтянут в основу "Серкля" и больше не буду играть в "Йонг Серкль".
На мой день рождения 30 июля я дебютировал против "Андерлехта" (1:0) и с сентября прошлого года стабильно начал играть в основе. В команде очень высока конкуренция из-за того, что "Серкль" является фарм-клубом "Монако". Очень много игроков приходит оттуда. Свое место пришлось выгрызать.
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