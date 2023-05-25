Официально: Яремчук в Брюгге получит нового тренера

Главный тренер льежского"Стандарда" Ронни Дейла с нового сезона возглавит "Брюгге" Романа Яремчука.

Об этом официально на своих ресурсах объявил "Брюгге".

Представление 47-летнего норвежца состоится на первой тренировке команды перед новым сезоном в конце июня.

Также норвежец ранее тренировал "Волеренгу", "Селтик" и "Нью-Йорк Сити". С двумя последними клубами становился чемпионом своих стран.

Напомним, что регулярный сезон "Стандард" завершил на 6-м месте и попал в плей-офф за право сыграть в Лиге конференций.