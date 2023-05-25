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Официально: Яремчук в Брюгге получит нового тренера
Ронни Дейла примет Брюгге перед началом нового сезона
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер льежского"Стандарда" Ронни Дейла с нового сезона возглавит "Брюгге" Романа Яремчука.
Об этом официально на своих ресурсах объявил "Брюгге".
Представление 47-летнего норвежца состоится на первой тренировке команды перед новым сезоном в конце июня.
Также норвежец ранее тренировал "Волеренгу", "Селтик" и "Нью-Йорк Сити". С двумя последними клубами становился чемпионом своих стран.
Напомним, что регулярный сезон "Стандард" завершил на 6-м месте и попал в плей-офф за право сыграть в Лиге конференций.
Ronny Deila wordt volgend seizoen de nieuwe hoofdcoach van Blauw-Zwart.— Club Brugge KV (@ClubBrugge) May 25, 2023
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