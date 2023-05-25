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Официально: Яремчук в Брюгге получит нового тренера

Бельгия
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Ронни Дейла примет Брюгге перед началом нового сезона

Официально: Яремчук в Брюгге получит нового тренера

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер льежского"Стандарда" Ронни Дейла с нового сезона возглавит "Брюгге" Романа Яремчука.

Об этом официально на своих ресурсах объявил "Брюгге".

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Представление 47-летнего норвежца состоится на первой тренировке команды перед новым сезоном в конце июня.

Также норвежец ранее тренировал "Волеренгу", "Селтик" и "Нью-Йорк Сити". С двумя последними клубами становился чемпионом своих стран.

Напомним, что регулярный сезон "Стандард" завершил на 6-м месте и попал в плей-офф за право сыграть в Лиге конференций.

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В статье: Брюгге Ронни Дейла Стандард (Льеж)
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