Сидорчук забил первый гол за Вестерло

Украинский полузащитник Сергей Сидорчук отличился дебютным голом за свой новый клуб "Вестерло". Игрок забил гол в ворота "Левена" на 69-й минуте.

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На 73-й минуте Сергей получил желтую карточку, а еще через четыре - был заменен.

Это был 9-й матч Сидорчука в чемпионате Бельгии (0:2). До этого результативными действиями он не отличался.