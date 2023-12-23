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Сидорчук принял участие в ярком матче чемпионата Бельгии
Играли с хорошо нам известной командой
kvcwesterlo.be
Украинский полузащитник Сергей Сидорчук продолжает регулярно играть за бельгийский "Вестерло".
Не исключением стал и матч 19-го тура Лиги Жупиле с "Антверпеном". Сергей в третий раз подряд отыграл полный поединок.
После первого тайма "Антверпен" лидировал 1:0. Во втором тайме "Вестерло" сумел забить дважды в период с 71-й по 77-ю минуты. Однако, удержать победу не удалось из-за опытного Алдервейрелда, который отличился в конце встречи.
"Вестерло" занимает 12-е место в чемпионате из 16-и команд. Для Сидорчука эта игра стала 13-й в Бельгии.
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