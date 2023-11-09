Сергей Сидорчук о переходе в Вестерло: Нельзя всегда быть в теплой ванне. Чтобы жить, нужен и холодный душ

В начале сентября этого года Сергей Сидорчук официально стал игроком "Вестрело". В общении со СМИ Сергей оценил свой переход, а также рассказал о расставании с Динамо. Он поделился, что понял, что понял тяжесть перехода уже в апреле, когда получил предложение от одного турецкого клуба. Отношения с Динамо для него были чем-то большим, чем просто футбольной командой - это была семья, которая предоставила ему невероятные возможности и научила многому.

Несмотря на это, Сергей понимал, что это необходимый шаг для личного и профессионального роста. Он сравнил переход в Вестерло с ситуацией, когда молодой человек покидает семейный дом для обучения в университете - это трудное, но важное решение для личного развития.

Игрок отметил, что жизнь полна воспоминаний, особенно положительных. Однако, иногда необходимо сделать шаг в неизвестное, чтобы расти и развиваться. Сидорчук благодарен "Динамо" за все возможности и воспоминания, но чувствует, что этот этап - важный шаг вперед.

Сергей добавил, что даже если решение было трудным, это позволяет ему расти и учиться новому. Он признает, что играть в одном клубе всю жизнь - это прекрасно, но для его личного развития важно испытать новые вызовы.

"Нельзя всегда быть в теплой ванне. Чтобы жить, нужен и холодный душ" - сказал Сергей Сидорчук.Читайте также

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