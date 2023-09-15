Сидорчук и Вестерло: ради чего капитан Динамо направился в предпоследнюю команду Бельгии

"Вестерло" неожиданно ворвался в поле зрения украинского болельщика – именно туда отправился Сергей Сидорчук. Что это за клуб, с чем его едят и что ждет нашего соотечественника? Рассказываем.

Уход Сергея Сидорчука из "Динамо" стал полной неожиданностью. Уже бывший капитан "бело-синих" наработал на противоречивую репутацию (кто-то искренне любил хавбека, кто-то же считал рудиментом), однако даже самые большие скептики не могли спрогнозировать трансфер.

Да еще и куда — бельгийский "Вестерло" пошел на международную паузу последним в турнирной таблице Про-лиги. Неужели оно того стоит? Что ж, давайте выясним.

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"Вестерло" спасся благодаря торгашу военной амуницией, знакомому с арабским диктатором

В сезоне 2016/17 "Вестерло" покинул бельгийскую элиту, попрощался с рядом футболистов и в перспективе готовился тихонько умереть под тяжестью финансовых проблем. К счастью, этого не произошло – пройдя бюрократический ад, в июне 2019-го клуб оказался в руках турецкого бизнесмена Октая Эрджана. Человек этот очень неоднозначен — сделал имя в военной промышленности, специализируется на изготовлении амуниции и имеет заводы в Судане, подпитывающие диктаторский режим Омара Аль-Башира.

Экс-президент, ответственный за геноцид населения в Дарфурском регионе, сегодня отстранен от власти и преследуется правовыми инстанциями. Логично, что у бельгийцев возник ряд резонных вопросов — целесообразно ли пребывание Эрджана в их стране? В "Вестерло" не пошевелили бровью: "Мистер Октай занимается текстилем, шахтой, мебелью, частными самолетами и мясом. А теперь и нами".

Комментарий циничный — европейцы вроде бы и призваны поддерживать демократический строй, но ради спасения или амбиций готовы закрыть глаза. Еще бы, новый собственник сразу инвестировал 17 миллионов евро и "закрыл" старые долги — в таком случае можно действительно сделать вид, что ничего не происходит.

Также Эрджан вертелся в сомнительных спортивных кругах (например, поддерживал связь с Октаем Олгуном, менеджером, фальсифицировавшим аттестацию в ФИФА и подозреваемым в денежных махинациях). А еще любит эпатировать — гордится приятельством с Эденом Азаром и не так давно звал вингера в свою команду.

Что касается дел "Вестерло", то здесь турок, на удивление, придерживается всех задекларированных обязательств – следует так называемому "проекту 2024", часть пунктов которого уже реализована. Суть следующая: клуб не форсирует события, планомерно развивает академию (ставим "птичку" – для начала выделено 10 млн. евро) и возвращается в Про-лигу, где пытается закрепиться (тоже выполнено). Чувствуется не просто стабильность, а вливаются средства на усиление склада – только в это окно было израсходовано 16 млн. евро. Это больше, чем у "Генка" (15,75 млн.), "Сент-Жилуаз" (12,1 млн.) или "Антверпена" (10,5 млн.), который встретится с донецким "Шахтером" в Лиге чемпионов.

Тренер "Вестерло" имел опыт с украинцем и не даст Сидорчуку времени на отдых

В настоящее время "Вестерло" набрал в шести турах один скромный балл. Это катастрофический результат, свидетельствующий о том, что клуб долго не протянет в Про-лиге? Стопроцентное нет – убеждены, главный тренер Йонас Де Рок постепенно исправит ситуацию. 43-летнего менеджера "списывали" и в кампании 2022/23, однако он вывел команду из низов, а затем выдал более чем приличные показатели. Седьмая строка произвела небольшой, но все же фурор — были обыграны "Серкль" (2:0), "Стандард" (4:2), "Андерлехт" (2:1), "Брюгге" (2:0), с "Антверпеном" удалось зафиксировать огненные 3:3. Это точно не похоже на предсмертные агонии.

Тренер "Вестерло" Йонас Де Рок

Вообще Йонас достаточно высоко котируется среди коллег — начинал с низов, в 2017-м принял "Сент-Трюйден" и имел возможность поработать с Романом Безусом. Союз получился хорошим — плеймейкер помог цифрами 6+8, так что в определенное время "канарейки" соревновались за зону ЛЕ.

В дальнейшем Де Рок присоединился к "Андерлехту", трудился над молодежкой, впоследствии астистировал Венсану Компани. А уже летом 2021-го отправился в Вестерло и имеет на руках контракт до 2025-го года — так руководство отблагодарило за повышение в классе.

Но на что рассчитывать Сидорчуку? Начнем с важной детали — "Вестерло" очень продуктивный в атаке (и это учитывая постоянные пертурбации в ростере). В прошлом году был забит 71 мяч — примечательно, что завоевавший чемпионские медали "Антверпен" отстал на один гол. Даже сейчас футболисты больно кусаются — да, случилась серия из досадных поражений, но только "Брюгге" сумел удержать свои ворота в безопасности.

Жаль, что хорошую картинку портит беспорядок в первой трети поля — 53 пропущенных заставили бельгийцев изменить практически всю линию защиты. Собственно поэтому и прибыл Сидорчук, которого, заметим, ждет гигантский объем работы. Де Рок просто сыплет всевозможными тактиками – к ним еще попробуй приспособиться.

Когда команда обороняется, то использует рисунок 3-5-2, если же переходит в фазу наступления, то перестраивается в 4-4-2 или 4-2-3-1. Казалось бы, ничего интересного, однако именно от Сергея будет зависеть то, как будет развиваться общий ход матча — Де Рок требует от опорников, чтобы те держали высокий средний блок и не сторонились агрессивного отбора. Смысл состоит в том, чтобы провоцировать соперника на ошибку, совершать ловушки, а после максимально быстро организоваться с игроками атакующего плана.

Задача Сидорчука – быть мобильным и регулярно общаться с партнерами. "Вестерло" часто проталкивает мяч с помощью дальних передач; еще одна миссия – первым встретить нападающего и держать контракт с центрбеками, чтобы избежать потенциального голевого момента. Справится ли хавбек? Узнаем скоро — в пятницу (сегодня в 21:45) запланирован поединок с "Антверпеном".

К тому же не игнорируем нюанс с конкурентами — в распоряжении Де Рока турок Докуган Гасполат, приобретенный у "Трабзонспора", датчанин Николас Мадсен, хорошо зарекомендовавший себя в прошлом розыгрыше (43/4/4), и Матиас Фикселлес (48/3/ 1).

"Вестерло" и раньше делал ставку на украинцев

Отметим, что Сидорчук – не единственный украинец в истории команды. Первопроходцем стал Сергей Емельянович – уроженец Луганщины представлял интересы "Зари", после чего в середине 90-х отозвался на предложение "Шарлеруа". Надо сказать, что центрбек заработал неплохую репутацию, а в 2001-м попал в "Вестерло". Играл немного (всего 15 поединков), зато попробовал силы в Кубке УЕФА против "Герты".

Следующим оказался Александр Яковенко – "Андерлехт" не верил универсалу, искал место для практики, поэтому отправил его на юг Бельгии. Период, проведенный в 2009-2011 годах, был удивительно продуктивным – Яковенко принял участие в 69-ти матчах и оформил 15+26. Важная роль в коллективе, мячи "Брюгге", "Андерлехту", "Мехелену" и "Генку", борьба за плей-офф Лиги Европы и финал национального кубка, проигранный льежскому "Стандарду" (0:2) – все это обязательно занесем в актив.

В 2013-м появился Олег Ящук, не требующий особого представления. Правда, в тридцать пять трудно продемонстрировать высокую эффективность — в итоге 17 игр и 5 точных выстрелов. Увидим, что теперь покажет непосредственно Сидорчук. Желаем удачи.

Фото - Getty Images / Global Images Ukraine