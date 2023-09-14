Гармаш и его новый вызов: что ждет полузащитника в Хорватии?

В тридцать три Денис Гармаш направился в Хорватию — "Динамо" и игрок досрочно расторгли контракт, и тут вышел вариант с "Осиеком". Что это за команда и чем она примечательна? Какие теперь перспективы у нашего соотечественника? Отвечаем в материале.

Денис Гармаш перевернул страницу с киевским "Динамо" и уехал в Хорватию. "Осиек" считается довольно респектабельным клубом – например, ранее высоко котировался в высшем дивизионе Югославии (5 чемпионств). После распада федеративного государства "бело-голубые" потеряли позиции, впрочем, сейчас стабильно кусаются за еврокубковую зону — начиная с 2017-го года, коллектив соревнуется за Лигу Европы или Лигу конференций.

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Заметим, что украинца приняли с подъемом. Вот что сказал спортивный директор Ивица Кулешевич: "Мы счастливы и довольны, что удалось привлечь игрока такого уровня, как Денис. Речь идет об иконе киевского "Динамо", игроке с богатым опытом, который в своей карьере играл важные матчи и выигрывал трофеи.

Мы уверены, что он улучшит нашу игру, еще больше улучшит качество команды и станет усилением на поле и вне поля. Я желаю ему успехов в выступлениях за наш клуб".

Давайте разберемся, какие перспективы у Дениса и чем вообще интересен "Осиек" для рядового читателя.

Украинский бэкграунд повлиял на решение Гармаша

Как свидетельствует история, Денис – не первый украинец в составе "бело-голубых". Вектор, сделанный в пользу нашей страны, прослеживается с 2016-го – Дмитрий Лепа так и не стал весомым персонажем в УПЛ, однако здорово зарекомендовал себя непосредственно в Хорватии.

Можно смело констатировать: на определенных этапах атакующий полузащитник считался лидером на поле и в раздевалке. Об этом говорит добротная статистика — за четыре с "хвостиком" сезона Дмитрий принял участие в 129-ти встречах, забил 18 мячей и отдал 13 результативных передач.

Учитывая присутствие загребского "Динамо", как безоговорочного фаворита первенства, Лепа все же может похвастаться отличиями – он как раз является обладателем бронзы и серебра, о которых мы рассказывали выше.

Евгений Чеберко не оправдал надежд в австрийском ЛАСКе, однако нашел себя в "Осиеке". Имел стабильную игровую практику (61 поединок, 1 гол, 1 ассист), сначала был арендован, а впоследствии и выкуплен за 800 тысяч евро. Впрочем, этим летом бывший центрбек "Зари" отправился дальше – защищает цвета "Коламбус Крю", одного из представителей MLS.

В июле Александр Драмбаев присоединился к клубу на правах аренды и потихоньку завоевывает место в стартовой обойме – фуллбек получил максимальное количество времени в квалификации Лиги конференций и претендует на то, чтобы стать основным и во внутренних соревнованиях.

Собственно, воспитанник "горняков" частично повлиял на переход Гармаша – об этом новичок рассказал в интервью: "Я говорил с Драмбаевым, который сказал, что я не ошибусь, если приеду сюда". Думаем, за адаптацию волноваться не стоит — в сочетании со знакомым тренером Дэн имеет все шансы, чтобы закрепиться в коллективе.

Главный тренер уже виделся с Гармашем, плодотворнее работал с другим украинцем и подхватил проект Вернидуба

Степан Томас, несмотря на хорватское гражданство, новый человек среди тамошнего тренерского коммьюнити. После завершения игрокской карьеры в "Буджаспоре" будущий специалист остался в Турции, где и сделал себе имя.

С 2014-го по 2019-й ассистировал в таких командах, как "Газиантепспор", "Сивасспор", "Гезтепе", "Акхисар", Ризеспор" и "Истанбул Башакшехир". Первый самостоятельный опыт получил в "Антальяспоре", правда, там продержался 8 матчей — верхушка "скорпионов", и так прославленная частой сменой менеджеров, мгновенно отреагировала на разгром от "Галатасарая" (0:5).

В августе 2020-го Степан отозвался на предложение "Ризеспора", где продемонстрировал спорные показатели. "Черноморские ястребы" преимущественно сновали в середине турнирной таблицы, что должно было удовлетворить руководство, однако серия неудач, маркером которой стал проигрыш от "Бешикташа" (0:6), стоили хорвату должности.

Беспорядок в "Гезтепе" (5 поражений подряд) даже не хочется вспоминать, а летом 2022-го именно Томас продолжил дело Юрия Вернидуба в "Шерифе". Вернее, должен был продолжить — тираспольцы не справились с "Викторией" Пльзень в квалифай-раунде ЛЧ и финишировали третьими в группе Лиги Европы.

Хорошо, еврокубки, однако и в молдавской Суперлиге возникли проблемы – "желто-черные" обладали преимуществом на фоне соперников, но под давлением догоняющего "Петроклуба" не воспринимались бесспорными гегемонами, как это было раньше. Понятно, что в Приднестровье отказались терпеть — в октябре того же года специалист отправился на вынужденный отдых.

До апреля 2023-го "Осиек" долго не мог прийти в себя после ухода Ненада Белицы (настолько, что его на мостике заменил вышеупомянутый Ивица Кулешевич, напоминаем, действующий спортивный директор). Попытка с Боримиром Перковичем провалилась (только 4 очка в семи турах), и тогда наконец прибыл Степан, который быстро навел порядок и занял бронзовую строчку в чемпионате.

"Я знаю тренера из "Ризеспора", поэтому верю, что адаптация будет легче”, — подчеркнул Гармаш в интервью клубным медиа. Денис и Степан почти не сотрудничали — когда балканец возглавил "Ризеспор", полузащитник сидел на чемоданах, ожидая возвращения в Киев. С кем точно у Томаса было дело, так это с Николаем Морозюком — под его руководством защитник появился в 16-ти матчах и записал в актив 2 передачи.

Так хорош ли этот коуч? Скажем так: Степан долго "варился" в очень темпераментной среде, где от пряника до кнута – не шаг, а полшага. В "Шерифе" тоже не все просто – после феерии над "Реалом" и "Шахтером" последовал уход лидеров и логический спад. Что касается "Осиека", то здесь четко осознают свой потолок и не форсируют события – это дает время на осмысление ситуации и позволяет без стресса двигаться вперед. Это мы видим прямо сейчас — пока идет международная пауза, бело-голубые располагаются на второй строчке хорватской вышки.

Гармашу придется попотеть, чтобы стать первой скрипкой

Как ни крути, Гармаш обладает определенным статусом — в его пользу свидетельствуют три золота Украины, столько же национальных кубков и четыре Суперкубка. Также не игнорируем триумфальный U-19 2009 и европейский опыт – плеймейкер был полезен в борьбе с "Бешикташем", ларнакским АЕКом, "Яблонцом и "Астаной". Возможно, такие достижения вызовут иронические улыбки у болельщиков "динамовцев", однако "Осиек" в новейшей истории никогда не попадал в групповой этап международных соревнований. Это полностью имеет значение.

Бесспорно, Денис получит шанс по крайней мере на старте пребывания в Хорватии. Отметим, что Томас практикует тактический рисунок 4-2-3-1, предполагающий место для атакующего полузащитника, но это не значит, что Гармаш может спокойно выдохнуть. Конкуренция солидная — в распоряжении Томаса есть 31-летний Майо Цакташ, Иван Фиолич, плюс, недавно перешел Петар Пушич из "Грассхоппера".

Денис отличается универсализмом, — дошло до того, что Мирча Луческу отправил игрока в нападение, — однако "бело-голубые" точно не нуждаются в подкреплении в соответствующую зону. Вывод: Гармашу придется попотеть, чтобы подтвердить класс в новой лиге — Степан оперирует достаточным ростером, поэтому объективно нужно сразиться за место под солнцем.

Справится ли украинец? Денис дебютировал в "товарняке" против "Академии Пушкаша" (1:1) и спас команду от поражения – что интересно, своевременно подставился и помешал потенциально опасному удару. Надеемся, мы станем свидетелями, прежде всего, активных действий в атаке – уже 16-го сентября "Осиек" встретится с "Риекой" в чемпионате.

Фото - Getty Images / Global Images Ukraine