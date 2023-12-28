Севилья и Тоттенхэм хотят подписать молодого бельгийского игрока

"Севилья" и "Тоттенхэм" намерены подписать бельгийского полузащитника Станиса Идумбо Музамбо. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

18-летний футболист ныне выступает за "Аякс", но он не хочет продлевать с ними контракт. Бельгиец подпишет соглашений с любым клубом или уйдет как свободный агент в июне.

Идумбо Музамбо сыграл 11 матчей и отметился 3 голами во всех турнирах этого сезона.