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Тренер Андерлехта: Лонвейк невовремя получил травму, и с тех пор команда только прогрессировала без него

Бельгия

Карьера голландца в Бельгии не задалась

Тренер Андерлехта: Лонвейк невовремя получил травму, и с тех пор команда только прогрессировала без него

Фото: instagram.com/justinlonwijk10/

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Главный тренер "Андерлехта" Брайан Ример прокомментировал ситуацию с арендованным у киевского "Динамо" полузащитником Джастином Лонвейком.

"Он отличный парень, который отдает все ради команды. Но он не вовремя получил травму, и с этого времени команда только прогрессировала без него.

Для него также является приоритетом найти команду, где он будет получать игровое время. Я не хочу, чтобы в команде было много недовольных игроков", - отметил наставник.

Ранее сообщалось, что арендное соглашение игрока с "Андерлехтом" будет досрочно расторгнуто. Также была информация, что им интересуется турецкий "Газиантеп".

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Источник:
Wal Foot
Опубликовал: Алина Ерофеева
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