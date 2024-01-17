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Тренер Андерлехта: Лонвейк невовремя получил травму, и с тех пор команда только прогрессировала без него
Карьера голландца в Бельгии не задалась
Фото: instagram.com/justinlonwijk10/
Главный тренер "Андерлехта" Брайан Ример прокомментировал ситуацию с арендованным у киевского "Динамо" полузащитником Джастином Лонвейком.
"Он отличный парень, который отдает все ради команды. Но он не вовремя получил травму, и с этого времени команда только прогрессировала без него.
Для него также является приоритетом найти команду, где он будет получать игровое время. Я не хочу, чтобы в команде было много недовольных игроков", - отметил наставник.
Ранее сообщалось, что арендное соглашение игрока с "Андерлехтом" будет досрочно расторгнуто. Также была информация, что им интересуется турецкий "Газиантеп".
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