Тренер Андерлехта: Лонвейк невовремя получил травму, и с тех пор команда только прогрессировала без него

Главный тренер "Андерлехта" Брайан Ример прокомментировал ситуацию с арендованным у киевского "Динамо" полузащитником Джастином Лонвейком.

"Он отличный парень, который отдает все ради команды. Но он не вовремя получил травму, и с этого времени команда только прогрессировала без него.

Для него также является приоритетом найти команду, где он будет получать игровое время. Я не хочу, чтобы в команде было много недовольных игроков", - отметил наставник.