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Хавбек Динамо может продолжить карьеру в Турции
Арендное соглашение с "Андерлехтом" будет досрочно расторгнуто
Фото: ФК Динамо Київ
Полузащитник "Андерлехта" Джастин Лонвейк, контракт которого принадлежит "Динамо", может перебраться в чемпионат Турции.
По информации Olay Medya, в услугах голландца заинтересован "Газиантеп". В ближайшее время турецкий клуб планирует начать переговоры касательно перехода хавбека из "Динамо".
Его арендное соглашение с "Андерлехтом" будет досрочно расторгнуто. В этом сезоне Джастин провел в составе бельгийцев 39 минут в трех матчах. Последний раз он играл еще 30 сентября.
Ранее сообщалось, что Лонвейк отправится на зимний сбор вместе с бельгийским клубом. Его контракт с киевлянами действует до 30 июня 2027 года.
"Газиантеп" занимает 14-е место в турнирной таблице турецкой Суперлиги.
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