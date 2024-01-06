Слухи не подтвердились. Легионер Динамо все-таки отправился с Андерлехтом на сбор

Несмотря на слухи, арендованный у "Динамо" центральный полузащитник Джастин Лонвейк отправился с "Андерлехтом" на зимний тренировочный сбор в Тунис. Об этом сообщает официальный сайт бельгийского клуба.

“Андерлехт” также добавляет, что вместе с командой нет трех травмированных футболистов, в том числе центрального хавбека Томаса Делейни. Также два игрока отправились на Кубок Африки.

В этом сезоне Лонвейк провел в составе бельгийцев 39 минут в трех матчах. В последний раз он играл еще 30 сентября.

Аренда рассчитана до конца сезона. Контракт полузащитника с киевлянами действует до лета 2027 года.