Слухи не подтвердились. Легионер Динамо все-таки отправился с Андерлехтом на сбор
На его счету очень мало матчей
Фото: ФК Андерлехт
Несмотря на слухи, арендованный у "Динамо" центральный полузащитник Джастин Лонвейк отправился с "Андерлехтом" на зимний тренировочный сбор в Тунис. Об этом сообщает официальный сайт бельгийского клуба.
“Андерлехт” также добавляет, что вместе с командой нет трех травмированных футболистов, в том числе центрального хавбека Томаса Делейни. Также два игрока отправились на Кубок Африки.
В этом сезоне Лонвейк провел в составе бельгийцев 39 минут в трех матчах. В последний раз он играл еще 30 сентября.
Аренда рассчитана до конца сезона. Контракт полузащитника с киевлянами действует до лета 2027 года.
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Источник:Офіційний сайт Андерлехта
Опубликовал: Максим Кучер
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