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Слухи не подтвердились. Легионер Динамо все-таки отправился с Андерлехтом на сбор

Общие новости

На его счету очень мало матчей

Слухи не подтвердились. Легионер Динамо все-таки отправился с Андерлехтом на сбор

Фото: ФК Андерлехт

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Несмотря на слухи, арендованный у "Динамо" центральный полузащитник Джастин Лонвейк отправился с "Андерлехтом" на зимний тренировочный сбор в Тунис. Об этом сообщает официальный сайт бельгийского клуба.

“Андерлехт” также добавляет, что вместе с командой нет трех травмированных футболистов, в том числе центрального хавбека Томаса Делейни. Также два игрока отправились на Кубок Африки.

В этом сезоне Лонвейк провел в составе бельгийцев 39 минут в трех матчах. В последний раз он играл еще 30 сентября.

Аренда рассчитана до конца сезона. Контракт полузащитника с киевлянами действует до лета 2027 года.

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Динамо (Киев) Андерлехт (Брюссель) Джастин Лонвейк
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Источник:
Офіційний сайт Андерлехта
Опубликовал: Максим Кучер
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