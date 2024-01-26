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Матч чемпионата Бельгии будет переигран из-за ошибки судей
Поединок Андерлехт - Генк будет переигран
krc genk
Поединок 19-го тура чемпионата Бельгии "Андерлехт" - "Генк" будет переигран из-за ошибки судей.
В первом тайме поединка арбитр назначил 11-метровый в ворота "Андерлехт", но гости его не реализовали. В эту ситуацию вмешались арбитры матча, но они не заметили как несколько игроков столичного клуба заблаговременно забежали в штрафную площадку.
"Дисциплинарный совет профессионального футбола постановил, что матч "Андерлехт" - "Генк", который состоялся в конце прошлого года, должен быть переигран. Это отменило предыдущее решение Департамента профессиональных арбитров не переигрывать поединок. Совет прислушался к аргументу ФК "Генк" о том, что арбитры матча неправильно применили правила во время пенальти", - говорится в заявлении клуба.
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