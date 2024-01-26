Матч чемпионата Бельгии будет переигран из-за ошибки судей

Поединок 19-го тура чемпионата Бельгии "Андерлехт" - "Генк" будет переигран из-за ошибки судей.

В первом тайме поединка арбитр назначил 11-метровый в ворота "Андерлехт", но гости его не реализовали. В эту ситуацию вмешались арбитры матча, но они не заметили как несколько игроков столичного клуба заблаговременно забежали в штрафную площадку.