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Матч чемпионата Бельгии будет переигран из-за ошибки судей

Бельгия

Поединок Андерлехт - Генк будет переигран

Матч чемпионата Бельгии будет переигран из-за ошибки судей

krc genk

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Поединок 19-го тура чемпионата Бельгии "Андерлехт" - "Генк" будет переигран из-за ошибки судей.

В первом тайме поединка арбитр назначил 11-метровый в ворота "Андерлехт", но гости его не реализовали. В эту ситуацию вмешались арбитры матча, но они не заметили как несколько игроков столичного клуба заблаговременно забежали в штрафную площадку.

"Дисциплинарный совет профессионального футбола постановил, что матч "Андерлехт" - "Генк", который состоялся в конце прошлого года, должен быть переигран. Это отменило предыдущее решение Департамента профессиональных арбитров не переигрывать поединок. Совет прислушался к аргументу ФК "Генк" о том, что арбитры матча неправильно применили правила во время пенальти", - говорится в заявлении клуба.

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Источник:
krc genk
Опубликовал: Екатерина Власова
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