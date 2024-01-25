Соболь: Это была хорошая идея - вернуться в Бельгию

Украинский защитник французского "Страсбура" Эдуард Соболь прокомментировал свою аренду в бельгийский "Генк".

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"Для меня это была хорошая идея - вернуться в Бельгию. В этой стране чувствуешь себя как дома. Когда "Генк" вышел на меня, я не колебался ни секунды. Помню также домашнюю публику и атмосферные матчи на стадионе "Генка". Манера игры команды мне очень нравится, и я с нетерпением жду, чтобы показать себя на поле", – сказал Соболь.

Напомним, что аренда игрока рассчитана до конца сезона, также у "Генка" будет право выкупа.

В нынешнем сезоне Соболь провел 4 матча за "Страсбур" во всех турнирах, без результативных действий. Его контракт с французским клубом действует до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 2 миллиона евро.

Заметим, что Соболь уже имеет опыт выступления в Бельгии, ранее он играл за "Брюгге".