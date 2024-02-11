Соболь третий раз подряд выйдет в стартовом составе Генка

Игрок сборной Украины Эдуард Соболь будет играть с первых минут за "Генк" в матче против "Мехелена". Это будет игра 25-го тура Лиги Жупиле.

Данный поединок станет для Соболя четвертым за "Генк". Третий раз подряд он появится в старте.

Игра "Мехелен" - "Генк" начнется в 17:00.