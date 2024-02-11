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Был одним из лучших на поле. Известные оценки Соболя за матч в Лиге Жупиле
Но без победы
Фото: Генк
Защитник Эдуард Соболь сыграл полный матч за "Генк" в чемпионате Бельгии. Игра с "Мехеленом" завершилась вничью 1:1, а украинец получил за свое выступление одни из самых высоких баллов среди всех футболистов.
Его достижения: 7 перехватов, 31 точный пас (из 38-ми), 1 удар в створ, 4 выноса мяча возле собственной штрафной площадки, 5 выигранных дуэлей (из 10-ти), 2 фола, 1 офсайд, 2 ключевых паса, 6 удачных лонгболов (из 8-ми попыток) и 1 успешная подача в площадку соперника.
В общем, аналитический портал WhoScored поставил Эдуарду оценку 7,2. Почти такой же балл он имеет от Sofascore - 7,3.
Это был 4-й матч Соболя за "Генк" после недавнего перехода из "Страсбурга".
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