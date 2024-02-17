20 минут Русина и один тайм Соболя. Обнародованы оценки украинцев за матчи

Нападающий "Сандерленда" Назарий Русин принял участие в матче 33-го тура Чемпионшипа, в котором его команда боролась с "Бирмингемом". Украинец вышел на поле на 70-ой минуте при счете 1:1. Однако, забить удалось именно соперникам. Поэтому, поражение 2:1 на выезде.

Русин успел 4 раза коснуться мяча, отдать 2 точных паса (из 3-х), неудачный навес в штрафную, выиграть единоборство (из 2-х). Дважды было потеряно владение мячом. Оценки от статистически-аналитических порталов - 6,0 (WhoScored) и 6,5 (Sofascore).

Защитник Эдуард Соболь вышел в старте "Генка" на игру с "РВДМ" в рамках 26-го тура чемпионата Бельгии. Правда, после победного первого тайма коуч решил заменить украинца. "Генк", в итоге, победил 3:1. Это первая виктория команды в 2024-м году.

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За 45 минут Соболь отдал 13 точных пасов (из 15-ти), совершил 1 точный лонгбол, 1 удачный навес в штрафную, 3 отбора, 4 выноса мяча, выиграл 3 дуэли из 4-х и 5 раз потерял владение сферой. Статистики с WhoScored и Sofascore сошлись на оценке в 6,9 баллов.