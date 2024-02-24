Как сыграл Сидорчук в чемпионате Бельгии. Обнародованы оценки за матч

Полузащитник Сергей Сидорчук сыграл 15-й подряд матч за "Вестерло". Сегодня, 24-го февраля, команда украинца уступила в гостях "Синт-Трейдену" (1:0).

Сидорчук отыграл только первый тайм. За это время он отдал 59% точных пасов (10 из 17-ти), имел 9 потерь, выполнил 1 точный лонгбол (из 4-х попыток), дважды бил по воротам, заблокировал 1 удар соперника, выиграл 1 единоборство из 4-х и трижды выбил мяч.

Статистически-аналитические порталы поставили Сергею посредственные оценки - 6,4 (WhoScored) и 6,7 (Sofascore).