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Вестерло - Генк. Как провели матч Сидорчук и Соболь?
Ничья
Getty Images / Global Images Ukraine
В 30-м туре Лиги Жупиле встречались между собой клубы, в составах которых есть украинцы. "Вестерло" Сергея Сидорчука принимал "Генк" Эдуарда Соболя. Матч завершился вничью - 1:1.
Сергей Сидорчук отыграл полный поединок. Статистические порталы выставили полузащитнику за эту игру средние оценки - 6,6 (WhoScored) и 6,9 (Sofascore).
Эдуард Соболь весь матч провел на скамейке запасных. Это второй случай для украинца в "Генке", когда тренер решил его не задействовать.
После 30-ти туров "Вестерло" занимает 11-е место в чемпионате. "Генк" имеет более высокую позицию - 6-е место.
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