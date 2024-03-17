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Вестерло - Генк. Как провели матч Сидорчук и Соболь?

Бельгия

Ничья

Вестерло - Генк. Как провели матч Сидорчук и Соболь?

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В 30-м туре Лиги Жупиле встречались между собой клубы, в составах которых есть украинцы. "Вестерло" Сергея Сидорчука принимал "Генк" Эдуарда Соболя. Матч завершился вничью - 1:1.

Сергей Сидорчук отыграл полный поединок. Статистические порталы выставили полузащитнику за эту игру средние оценки - 6,6 (WhoScored) и 6,9 (Sofascore).

Эдуард Соболь весь матч провел на скамейке запасных. Это второй случай для украинца в "Генке", когда тренер решил его не задействовать.

После 30-ти туров "Вестерло" занимает 11-е место в чемпионате. "Генк" имеет более высокую позицию - 6-е место.

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Сергей Сидорчук Эдуард Соболь Вестерло (Вестерло) Генк Лига Жюпиле
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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