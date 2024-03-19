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Скандал с фейр-плей в Бельгии. Тренер клуба Сидорчука уволен за нарушение “ценностей клуба”
Вестерло и Генк доигрывали матч без борьбы
Фото: kvcwesterlo.be
Ничья между “Вестерло” и “Генком” в 30-м туре устраивала обе команды. Устраивала настолько, что и “Вестерло” и “Генк” просто перестали играть в последние минуты матча, игроки даже пожимали до финального свистка.
Дело в том, что после 30 туров в Про Лиги Бельгии команды делятся на три группы. Ничья 1:1 позволила “Генку” пробиться в топ-6 (чемпионский раунд), а “Вестерло” – избежать участие в плей-офф за выживание между четырьмя последними командами.
???? | KVC Westerlo en KRC Genk hielden het na de gelijkmaker voor bekeken. ???????? #WESGNK pic.twitter.com/7zNQHQvi5Y— Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) March 17, 2024
Сергей Сидорчук сыграл полный матч за “Вестерло” и это была последняя его игра под руководством тренера Рика Де Мила.
Матч между “Вестерло” и “Генком” уже расследуется прокуратурой из-за подозрения в его договорном характере. Руководство “Вестерло” не медлило с действиями. Во вторник главный тренер команды Рик Де Мил был отправлен в отставку.
“Несмотря на изначальные планы по долгосрочному сотрудничеству, мы сочли необходимым принять это решение. Клуб сожалеет об этом, но не может себе позволить, чтобы его ценности и нормы поддавались вопросам. Благодарим Рика за его работу и желаем успеха в будущем”, – говорится в заявлении на официальном сайте “Вестерло”.
Де Мил принял “Вестерло” в декабре 2023 года. Под его руководством команда выиграла четыре матча, четыре раза сыграла вничью и пять раз проиграла.
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