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Скандал с фейр-плей в Бельгии. Тренер клуба Сидорчука уволен за нарушение “ценностей клуба”

Бельгия

Вестерло и Генк доигрывали матч без борьбы 

Скандал с фейр-плей в Бельгии. Тренер клуба Сидорчука уволен за нарушение “ценностей клуба”

Фото: kvcwesterlo.be

Новина українською

Ничья между “Вестерло” и “Генком” в 30-м туре устраивала обе команды. Устраивала настолько, что и “Вестерло” и “Генк” просто перестали играть в последние минуты матча, игроки даже пожимали до финального свистка.

Дело в том, что после 30 туров в Про Лиги Бельгии команды делятся на три группы. Ничья 1:1 позволила “Генку” пробиться в топ-6 (чемпионский раунд), а “Вестерло” – избежать участие в плей-офф за выживание между четырьмя последними командами.

Сергей Сидорчук сыграл полный матч за “Вестерло” и это была последняя его игра под руководством тренера Рика Де Мила.

Матч между “Вестерло” и “Генком” уже расследуется прокуратурой из-за подозрения в его договорном характере. Руководство “Вестерло” не медлило с действиями. Во вторник главный тренер команды Рик Де Мил был отправлен в отставку.

“Несмотря на изначальные планы по долгосрочному сотрудничеству, мы сочли необходимым принять это решение. Клуб сожалеет об этом, но не может себе позволить, чтобы его ценности и нормы поддавались вопросам. Благодарим Рика за его работу и желаем успеха в будущем”, – говорится в заявлении на официальном сайте “Вестерло”.

Де Мил принял “Вестерло” в декабре 2023 года. Под его руководством команда выиграла четыре матча, четыре раза сыграла вничью и пять раз проиграла.

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Источник:
kvcwesterlo.be
Опубликовал: Александр Сапожников
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