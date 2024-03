В бельгийском футболе "договорной" скандал: санкциями угрожают футболистам и тренерам Вестерло и Генка

В последний день регулярного чемпионата Бельгии поединок "Вестерло"-"Генк" завершился вничью 1:1. Обе команды выходили на игру в поисках очков: "Вестерло" стремился избежать вылета, а "Генку" нужно было финишировать шестым и обеспечить себе квалификацию в раунд плей-офф чемпионата. Генк сравнял счет на 86-й минуте, и вскоре после этого обе команды, казалось, прекратили игру.

Как сообщает Daily Mail, несмотря на то, что с середины второго тайма "Вестерло" играл в большинстве после удаления игрока "Генка", они позволили своим соперникам свободно разыгрывать мяч, поскольку казалось, что обе стороны были счастливы закончить игру при равном счете. Игроки даже пожали друг другу руки перед финальным свистком, вместо того, чтобы пытаться одержать победу. Менеджер "Генка" Воутер Вранкен смеялся на боковой линии, а судья Лоуренс Виссер разговаривал с некоторыми игроками, которые, похоже, были смущены сложившейся ситуацией.

????????Westerlo's manager has been sacked, both captains banned and every player fined after they and Genk shook hands on a 1-1 draw in Belgium before full time. The result saw Genk reach the Champions League round and Westerlo the Conference League play-off. pic.twitter.com/dowMBjw0La

После матча "Вестерло" объявил, что уволил менеджера Рика Де Миля. За день до увольнения тренера, клуб выступил с таким заявлением: "Вестерло полностью дистанцируется от того, как проходили последние пять минут матча. Это факты, на которые клуб не имел никакого влияния".

Belgian football hit by 'fix' scandal as Genk and Westerlo stop playing and shake hands before final whistle with the score 1-1 - when both sides were in need of a point... before one of the managers is SACKED https://t.co/xmSrwQzIMv