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В бельгийском футболе "договорной" скандал: санкциями угрожают футболистам и тренерам Вестерло и Генка

Бельгия

Одного из менеджеров уже уволили

В бельгийском футболе "договорной" скандал: санкциями угрожают футболистам и тренерам Вестерло и Генка

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В последний день регулярного чемпионата Бельгии поединок "Вестерло"-"Генк" завершился вничью 1:1. Обе команды выходили на игру в поисках очков: "Вестерло" стремился избежать вылета, а "Генку" нужно было финишировать шестым и обеспечить себе квалификацию в раунд плей-офф чемпионата. Генк сравнял счет на 86-й минуте, и вскоре после этого обе команды, казалось, прекратили игру.

Как сообщает Daily Mail, несмотря на то, что с середины второго тайма "Вестерло" играл в большинстве после удаления игрока "Генка", они позволили своим соперникам свободно разыгрывать мяч, поскольку казалось, что обе стороны были счастливы закончить игру при равном счете. Игроки даже пожали друг другу руки перед финальным свистком, вместо того, чтобы пытаться одержать победу. Менеджер "Генка" Воутер Вранкен смеялся на боковой линии, а судья Лоуренс Виссер разговаривал с некоторыми игроками, которые, похоже, были смущены сложившейся ситуацией.

После матча "Вестерло" объявил, что уволил менеджера Рика Де Миля. За день до увольнения тренера, клуб выступил с таким заявлением: "Вестерло полностью дистанцируется от того, как проходили последние пять минут матча. Это факты, на которые клуб не имел никакого влияния".

"Последние пять минут матча "Вестерло" - "Генк" были издевательством над честной игрой, - заявила Федеральная прокуратура, сообщает бельгийское издание Sporza. Это не только противоречит правилам игры, но и явно несправедливо в отношении других команд, которые все еще претендовали на путевку в плей-офф Лиги чемпионов. Федеральная прокуратура квалифицирует это как откровенное мошенничество. Совершенно очевидно, что этот жалкий спектакль не пошел на пользу имиджу бельгийского футбола".

Сообщается, что Федеральная прокуратура требует дисквалификации для Вранкена и Де Миля, а всем игрокам, которые находились в конце матча на поле, "грозит штраф в размере 1 000 евро". Клубы также могут быть вынуждены заплатить штраф в размере 10 000 евро.

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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Александр Гресь
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