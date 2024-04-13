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Сидорчук и Соболь: как прошел игровой день украинцев в Лиге Жупиле

Бельгия
Обновлено

Играл лишь один

Сидорчук и Соболь: как прошел игровой день украинцев в Лиге Жупиле

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В чемпионате Бельгии сегодня, 13-го февраля, состоялись несколько матчей тура. В игре "Мехелен" - "Вестерло" (3:2) принял участие полузащитник Сергей Сидорчук. Украинец вышел защищать цвета гостей на 61-й минуте.

За это время Сергей отдал 75% точных пасов, выполнил удачный лонгбол, выиграл 2 единоборства, заработал штрафной и 4 раза потерял мяч. Аналитический портал Sofascore оценил игру полузащитника в 6,6 баллов.

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Защитник "Генка" Эдуард Соболь провел все время на скамейке запасных в матче с "Серкль Брюгге". Игра завершилась со счетом 1:1.

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Сергей Сидорчук Эдуард Соболь Вестерло (Вестерло) Генк
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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