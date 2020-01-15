  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. УЕФА представил символическую сборную года
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УЕФА представил символическую сборную года

Лига Чемпионов
(1 голосов)

В нее вошли пять игроков Ливерпуля

УЕФА представил символическую сборную года
Новина українською

УЕФА представил символическую сборную года по версии болельщиков.

С 26 ноября фанаты голосовали за команду года—2019. На место в команде года претендовали 50 ведущих футболистов Европы. Нужно было выбрать 5 вратарей, 15 защитников, 15 полузащитников и 15 нападающих.

В сборную сезона вошли сразу пять обладателей Лиги чемпионов прошлого сезона — "Ливерпуля". Таким образом, команда выглядит следующим образом:

Вратарь:
Алисон Бекер ("Ливерпуль")

Защитники:
Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Маттейс де Лигт ("Аякс"/"Ювентус"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Эндрю Робертсон ("Ливерпуль")

Полузащитники:
Френки де Йонг ("Аякс"/"Барселона"), Кевин Де Брёйне ("Манчестер Сити")

Нападающие:
Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Садио Мане ("Ливерпуль").

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роберт Левандовски Лионель Месси Криштиану Роналду УЕФА Садио Мане Эндрю Робертсон Кевин де Брёйне Алиссон Бекер Вирджил ван Дейк Трент Александер-Арнольд Френки де Йонг Матейс де Лигт
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...