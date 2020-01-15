УЕФА представил символическую сборную года по версии болельщиков.

С 26 ноября фанаты голосовали за команду года—2019. На место в команде года претендовали 50 ведущих футболистов Европы. Нужно было выбрать 5 вратарей, 15 защитников, 15 полузащитников и 15 нападающих.

В сборную сезона вошли сразу пять обладателей Лиги чемпионов прошлого сезона — "Ливерпуля". Таким образом, команда выглядит следующим образом:

Вратарь:

Алисон Бекер ("Ливерпуль")

Защитники:

Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Маттейс де Лигт ("Аякс"/"Ювентус"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Эндрю Робертсон ("Ливерпуль")

Полузащитники:

Френки де Йонг ("Аякс"/"Барселона"), Кевин Де Брёйне ("Манчестер Сити")

Нападающие:

Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Садио Мане ("Ливерпуль").