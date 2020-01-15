Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УЕФА представил символическую сборную года
В нее вошли пять игроков Ливерпуля
УЕФА представил символическую сборную года по версии болельщиков.
С 26 ноября фанаты голосовали за команду года—2019. На место в команде года претендовали 50 ведущих футболистов Европы. Нужно было выбрать 5 вратарей, 15 защитников, 15 полузащитников и 15 нападающих.
В сборную сезона вошли сразу пять обладателей Лиги чемпионов прошлого сезона — "Ливерпуля". Таким образом, команда выглядит следующим образом:
Вратарь:
Алисон Бекер ("Ливерпуль")
Защитники:
Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Маттейс де Лигт ("Аякс"/"Ювентус"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Эндрю Робертсон ("Ливерпуль")
Полузащитники:
Френки де Йонг ("Аякс"/"Барселона"), Кевин Де Брёйне ("Манчестер Сити")
Нападающие:
Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Садио Мане ("Ливерпуль").
⚡️ ВСТРЕЧАЕМ! КОМАНДА ГОДА-2019! ⚡️— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 15 января 2020 г.
???? Левандовски, Месси, ван Дейк и другие...
Подробности здесь ➡️ https://t.co/HT8GA7c2Es pic.twitter.com/y3JWDlYuLt