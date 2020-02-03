Лига Чемпионов
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Кьеллини, не игравший с августа, попал в заявку Ювентуса на Лигу Чемпионов
Сарри рассчитывает на опытного итальянца
Уже совсем скоро начнется раунд плей-офф Лиги Чемпионов. Туринский "Ювентус" понемногу готовится и уже объявил свою заявку.
Отметим, что в ней есть Джорджо Кьеллини. Итальянский защитник еще в августе получил серьезную травму и с тех пор не выходил на поле. Полностью состав выглядит следующим образом:
- Вратари: Щенсны, Буффон, Пинсольо
- Защитники: Де Лигт, Кьеллини, Бонуччи, Сандро, Де Шильо, Данило, Ругани
- Полузащитники: Пьянич, Бентанкур, Хедира, Рэмси, Матюиди, Рабио, Куадрадо
- Форварды: Роналдо, Дибала, Игуаин, Коста, Бернардески
Напомним, что в 1/8 финала ЛЧ, "зебры" сыграют против "Лиона".
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