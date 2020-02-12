Цитаишвили: В поражении от загребского Динамо больше нашей вины, чем заслуги хорватов

Полузащитник "Динамо" U19 Георгий Цитаишвили прокомментировал матч Юношеской Лиги УЕФА против загребского "Динамо", в котором киевляне уступили в серии пенальти (0:0, 3:4).

"Не повезло нам сегодня. Пенальти – это лотерея. Исполнение важно, но здесь 50% на 50% - угадает вратарь или нет.

Считаю, нужно было побеждать в основное время. Наша ошибка в том, что мы нечасто доводили мяч до ворот соперника и не завершали наши атаки. В этом поражении больше нашей вины, чем заслуги хорватов", - сказал Цитаишвили.