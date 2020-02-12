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Цитаишвили: В поражении от загребского Динамо больше нашей вины, чем заслуги хорватов
Итог матча от хавбека киевлян
Полузащитник "Динамо" U19 Георгий Цитаишвили прокомментировал матч Юношеской Лиги УЕФА против загребского "Динамо", в котором киевляне уступили в серии пенальти (0:0, 3:4).
"Не повезло нам сегодня. Пенальти – это лотерея. Исполнение важно, но здесь 50% на 50% - угадает вратарь или нет.
Считаю, нужно было побеждать в основное время. Наша ошибка в том, что мы нечасто доводили мяч до ворот соперника и не завершали наши атаки. В этом поражении больше нашей вины, чем заслуги хорватов", - сказал Цитаишвили.
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Источник:ФК Динамо
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Комментарии (2)
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lightning (Одесса)
12.02.2020 в 21:12
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
12.02.2020 в 22:37
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