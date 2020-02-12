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Цитаишвили: В поражении от загребского Динамо больше нашей вины, чем заслуги хорватов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Итог матча от хавбека киевлян

Цитаишвили: В поражении от загребского Динамо больше нашей вины, чем заслуги хорватов
Новина українською

Полузащитник "Динамо" U19 Георгий Цитаишвили прокомментировал матч Юношеской Лиги УЕФА против загребского "Динамо", в котором киевляне уступили в серии пенальти (0:0, 3:4).

"Не повезло нам сегодня. Пенальти – это лотерея. Исполнение важно, но здесь 50% на 50% - угадает вратарь или нет.

Считаю, нужно было побеждать в основное время. Наша ошибка в том, что мы нечасто доводили мяч до ворот соперника и не завершали наши атаки. В этом поражении больше нашей вины, чем заслуги хорватов", - сказал Цитаишвили.

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В статье: Динамо (Загреб) Динамо (Киев) Георгий Цитаишвили
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (2)
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lightning (Одесса)
12.02.2020 в 21:12
Это точно, вряд ли хорваты виноваты что вы деревянные...
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
12.02.2020 в 22:37
Иди за черножопец болей, они всегда побеждают :)
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