Лига Чемпионов
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Официально: Манчестер Сити на два года отстранен от Лиги Чемпионов
Вот так новость
Английский клуб "Манчестер Сити" отстранен на два года от Лиги Чемпионов.
Новость обновляется
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