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Официально: Манчестер Сити на два года отстранен от Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
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Вот так новость

Официально: Манчестер Сити на два года отстранен от Лиги Чемпионов
UA-Футбол
Новина українською

Английский клуб "Манчестер Сити" отстранен на два года от Лиги Чемпионов.

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В статье: Манчестер Сити
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