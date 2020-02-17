УЕФА учредил новую награду в рамках Лиги чемпионов

Чтобы отметить лучших игроков в самом престижном клубном турнире Европы, УЕФА после каждой игры плей-офф в Лиге чемпионов будет вручать официальную награду Лучшему игроку матча.

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Определять лауреатов на каждом матче Лиги чемпионов 1/8 финала и дальше будут технические наблюдатели УЕФА на стадионе. После финального свистка футболист получит награду в знак признания его роли в решающих эпизодах, тактической зрелости, изобретательности, вдохновения, выдающейся техники и верности принципам "фэйр-плей". Среди технических обозревателей УЕФА на матчах 1/8 финала будут бывшие звезды, которые блистали на высшем уровне европейского футбола.