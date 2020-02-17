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УЕФА учредил новую награду в рамках Лиги чемпионов
"Лучшему игроку матча"
Чтобы отметить лучших игроков в самом престижном клубном турнире Европы, УЕФА после каждой игры плей-офф в Лиге чемпионов будет вручать официальную награду Лучшему игроку матча.
Определять лауреатов на каждом матче Лиги чемпионов 1/8 финала и дальше будут технические наблюдатели УЕФА на стадионе. После финального свистка футболист получит награду в знак признания его роли в решающих эпизодах, тактической зрелости, изобретательности, вдохновения, выдающейся техники и верности принципам "фэйр-плей". Среди технических обозревателей УЕФА на матчах 1/8 финала будут бывшие звезды, которые блистали на высшем уровне европейского футбола.
- Пэки Боннер. Бывший вратарь сборной Ирландии. Провел больше 600 матчей за "Селтик" (1978–1998).
- Айтор Каранка. Бывший центральный защитник "Атлетика" и "Реала". До недавнего времени работал тренером в Англии.
- Робби Кин. Рекордсмен сборной Ирландии по матчам (146) и голам (68).
- Козмин Контра. Бывший правый защитник "Милана", "Атлетико" и сборной Румынии. Тренировал сборную Румынии (2017–2019).
- Роберто Мартинес. Нынешний тренер сборной Бельгии. Успешно работал в Англии с "Суонси", "Уиганом" и "Эвертоном".
- Хинес Мелендес. Авторитетный юношеский тренер, выигрывал со сборной Испании чемпионаты Европы U17 и U19.
- Фил Невилл. Бывший защитник и полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии. Нынешний тренер женской сборной Англии.
- Вилли Руттенштайнер. Австрийский тренер и функционер, нынешний спортивный директор сборной Израиля.
- Гарет Саутгейт. Тренер сборной Англии с 2016 года. Бывший защитник и полузащитник сборной Англии (1995–2004).