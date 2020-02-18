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Клопп: Эмоции? Если сравнить меня с Симеоне, то я – детсадовский полицейский

Лига Чемпионов
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Юрген в своем стиле

Клопп: Эмоции? Если сравнить меня с Симеоне, то я – детсадовский полицейский
Новина українською

Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп в преддверии первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским "Атлетико" высказался о сравнениях с главным тренером "матрасников" Диего Симеоне. Цитирует немца Goal.com.

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"Фанаты говорят, что я очень эмоционален во время матча, стоя на бровке. Пускай я – на четвертом уровне, но тогда Диего Симеоне – на двенадцатом! Если сравнить меня с аргентинцем, то я – детсадовский полицейский. Все эти годы он до сих пор ярко реагирует на события, это впечатляет".

"Детсадовский полицейский" (в оригинале "Kindergarten Cop") – фильм 1990 года с Арнольдом Шварценеггером.

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В статье: Юрген Клопп Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Ливерпуль
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