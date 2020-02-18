Клопп: Эмоции? Если сравнить меня с Симеоне, то я – детсадовский полицейский

Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп в преддверии первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским "Атлетико" высказался о сравнениях с главным тренером "матрасников" Диего Симеоне. Цитирует немца Goal.com.

"Фанаты говорят, что я очень эмоционален во время матча, стоя на бровке. Пускай я – на четвертом уровне, но тогда Диего Симеоне – на двенадцатом! Если сравнить меня с аргентинцем, то я – детсадовский полицейский. Все эти годы он до сих пор ярко реагирует на события, это впечатляет".