Шевченко с Баллаком посетили матч ЛЧ Челси - Бавария

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко и экс-игрок "Челси" Андрей Шевченко посетил матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором лондонский клуб принимал "Баварию".

Он наблюдал за поединком вместе с другим экс-игроком "Челси" Михаэлем Баллаком.

Отметим, что Шевченко играл за "Челси" с 2006 по 2010 год, ну а поединок закончился со счетом 3:0 в пользу "Баварии".