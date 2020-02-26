"Лондон до сих пор красный". Гнабри потроллил Челси после своей очередной феерии в столице Англии

Полузащитник "Баварии" Серж Гнабри отреагировал на победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Челси" (3:0). Сам игрок отметился 2 голами. В Твиттере 24-летний футболист сделал отсылку на "Арсенал" – Серж начинал профессиональную карьеру в стане "канониров" (2012-2016 год).

"Лондон до сих пор красный".

"Три гола должны придать нам уверенности – мы будем готовы ко второму этапу противостояния. Все видели, как "Ливерпуль" обыграл "Барселону" после 3:0 на "Камп Ноу", мы будем сосредоточенными и не допустим подобного", – отметил Гнабри в комментарии для ESPN.

В октябре 2019 года игрок забил 4 гола в гостевом матче группового этапа против "Тоттенхэма" (7:2). Всего в 4 матчах в Лондоне на счету Гнабри 6 мячей в турнире. Интересно, что в 6 других городах, где он 12 раз выходил на поле в рамках ЛЧ, немец не забил ни одного гола. Исполнитель не сумел поразить чужие ворота в Мюнхене (7 матчей), Амстердаме, Ливерпуле, Афинах, Лиссабоне и Пирее (везде – по одной игре).

"Я рад, что он так много забивает в Лондоне сейчас, а не 5 лет назад. Если бы это было так, он, вероятно, не играл бы с нами сейчас", – пошутил после игры Мюллер.