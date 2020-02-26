Реал - Манчестер Сити. Букмекеры переоценивают горожан. Ставим против?

Центральным матчем всей стадии 1/8 ЛЧ можно уверенно считать "Реал" – "Манчестер Сити". Наиболее титулованная команда в истории футбола против одного из самого амбициозных клубов Европы, который переживает непростые времена, и с большой долей вероятности нынешний розыгрыш станет для "горожан" последним на несколько ближайших лет

Проход в 1/4:

"Реал" - 2.62

"Ман Сити" - 1.52

Победа в Лиге Чемпионов:

"Реал" - 14

"Ман Сити" - 4.9

Многие эксперты, а также букмекеры Favbet считают "Манчестер Сити" фаворитом не только в этой паре, но и главным претендентом на выигрыш Лиги Чемпионов. И это выглядит несколько странно. Ведь есть целый ряд традиционных фаворитов турнира во главе с "Барселоной", "Баварией", "Ювентусом", "Ливерпулем", в конце концов тем же "Реалом". "Ман Сити" - один из 5-6 наиболее реальных претендентов, но точно не явный №1

Похожие тенденции в пользу "Сити" видим и при распределении шансов на выход в четвертьфинал. Букмекеры дают "горожанам" перевес в соотношении 62% на 38%.

Явно не беря во внимание тот факт, что "Манчестер Сити" ни разу в своей истории не проходил дальше полуфинала Лиги Чемпионов. Что интересно, это было ровно 4 года назад и тогда "горожане" встретились именно с "Реалом". Итогом двух откровенно скучных и осторожных матчей стал проход мадридцев в финал благодаря домашней победе 1:0. Ну а что было дальше вы знаете – три Кубка чемпионов подряд для "галактикос".

И что интересно, лучший результат в истории "Ман Сити" добился не при Гвардиоле, а еще при Пеллегрини. С Пепом "горожане" в плей-офф обыгрывали только команды уровня "Базеля" или "Шальке". Но стоило попасть на более серьезных соперников вроде "Ливерпуля", "Тоттенхэма" или даже юного "Монако" времен Килиана Мбаппе, как "Сити" тут же вылетал

Понятно, что история и статистика в футбол не играет и "Ман Сити" рано или поздно вполне способен разрушить этот порочный круг неудач в ЛЧ. Но всё же есть ощущение, что букмекеры несколько переоценивают "Манчестер Сити", а реальные шансы в паре как минимум 50 на 50. И учитывая, что коэффициент на проход "Реала" вполне хорош – 2.62, то есть смысл пойти против мнения букмекеров и поставить на "сливочных"

Прогноз: проход "Реала" - 2.62