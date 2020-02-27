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Реал - Манчестер Сити 1:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Настоящий характер английской команды
В центральном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов мадридский "Реал" принимает "Ман Сити".
Первый тайм разочаровал зрителей и прошел с минимальным количеством моментов. "Горожане" взбодрились после перерыва и имели несколько шансов. Без Ляпорта в защите, все это закончилось прогнозируемо - голом "сливочных" после контратаки. Его автором стал Иско.
Команда Гвардиолы двинулась вперед, пытаясь сравнять счет, что ей и удалось сделать - Габриэль Жезус отметился точным ударом. Начав "ковать железо, пока оно еще горячо", англичане не сбавили обороты и быстро заработали пенальти. Де Брюйне подошел к мячу и уверенно переиграл Куртуа.
Гол Иско
Гол Жезуса
Гол Де Брюйне
"Реал" - "Ман Сити" 1:2
Гол: Иско (60) - Жезус (78), Де Брюйне (83, п)