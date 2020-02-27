  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Реал - Манчестер Сити 1:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал - Манчестер Сити 1:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Настоящий характер английской команды

Реал - Манчестер Сити 1:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)
UA-Футбол
Новина українською

В центральном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов мадридский "Реал" принимает "Ман Сити".

Первый тайм разочаровал зрителей и прошел с минимальным количеством моментов. "Горожане" взбодрились после перерыва и имели несколько шансов. Без Ляпорта в защите, все это закончилось прогнозируемо - голом "сливочных" после контратаки. Его автором стал Иско.

Команда Гвардиолы двинулась вперед, пытаясь сравнять счет, что ей и удалось сделать - Габриэль Жезус отметился точным ударом. Начав "ковать железо, пока оно еще горячо", англичане не сбавили обороты и быстро заработали пенальти. Де Брюйне подошел к мячу и уверенно переиграл Куртуа.

Гол Иско

Гол Жезуса

Гол Де Брюйне

"Реал" - "Ман Сити" 1:2

Гол: Иско (60) - Жезус (78), Де Брюйне (83, п)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Иско Реал (Мадрид) Манчестер Сити Кевин Де Брюйне Габриэль Жезус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...