Реал - Манчестер Сити 1:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В центральном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов мадридский "Реал" принимает "Ман Сити".

Первый тайм разочаровал зрителей и прошел с минимальным количеством моментов. "Горожане" взбодрились после перерыва и имели несколько шансов. Без Ляпорта в защите, все это закончилось прогнозируемо - голом "сливочных" после контратаки. Его автором стал Иско.

Команда Гвардиолы двинулась вперед, пытаясь сравнять счет, что ей и удалось сделать - Габриэль Жезус отметился точным ударом. Начав "ковать железо, пока оно еще горячо", англичане не сбавили обороты и быстро заработали пенальти. Де Брюйне подошел к мячу и уверенно переиграл Куртуа.

Гол Иско

Гол Жезуса

Гол Де Брюйне

"Реал" - "Ман Сити" 1:2

Гол: Иско (60) - Жезус (78), Де Брюйне (83, п)