УЕФА может остановить розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса

Лига чемпионов и Лига Европы находятся под угрозой срыва из-за распространения коронавируса.

По информации The Sun со ссылкой на Catalunya Radio, УЕФА рассматривает вариант, при котором нынешние розыгрыши обоих еврокубковых турниров будут приостановлены начиная со следующих стадий, матчи которых должны пройти в апреле.

Ранее было объявлено о решении провести ряд матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы при пустых трибунах. В главном еврокубковом турнире без болельщиков пройдут встречи "Пари Сен-Жермен" – "Боруссия", "Валенсия" – "Аталанта", "Барселона" – "Наполи" и "Бавария" – "Челси".