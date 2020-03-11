Лига Чемпионов
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Когда запретили рукопожатия: Клопп и Симеоне оригинально поприветствовали друг друга перед матчем
Оба в хорошем настроении перед матчем
В ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Ливерпуль" принимает мадридский "Атлетико".
Из-за быстрого распространения коронавируса, игрокам и тренерам запретили пожимать руки перед игрой. Однако Юрген Клопп и Диего Симеоне нашли способ выкрутиться из ситуации.
Diego Simeone goes to shake Jurgen Klopp's hand— Football on BT Sport (@btsportfootball) March 11, 2020
It's all in the mind games pic.twitter.com/NPC0br4kgh
Напомним, что в матче месячной давности, "матрасники" минимально обыграли "красных".
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Лекарь (село Дарница)
11.03.2020 в 22:42
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