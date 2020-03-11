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Когда запретили рукопожатия: Клопп и Симеоне оригинально поприветствовали друг друга перед матчем

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Оба в хорошем настроении перед матчем

Когда запретили рукопожатия: Клопп и Симеоне оригинально поприветствовали друг друга перед матчем
UA-Футбол
Новина українською

В ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Ливерпуль" принимает мадридский "Атлетико".

Из-за быстрого распространения коронавируса, игрокам и тренерам запретили пожимать руки перед игрой. Однако Юрген Клопп и Диего Симеоне нашли способ выкрутиться из ситуации.

Напомним, что в матче месячной давности, "матрасники" минимально обыграли "красных".

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В статье: Юрген Клопп Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Ливерпуль
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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарница)
11.03.2020 в 22:42
Прикольно потолкались)
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