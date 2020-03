Когда запретили рукопожатия: Клопп и Симеоне оригинально поприветствовали друг друга перед матчем

В ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Ливерпуль" принимает мадридский "Атлетико".

Из-за быстрого распространения коронавируса, игрокам и тренерам запретили пожимать руки перед игрой. Однако Юрген Клопп и Диего Симеоне нашли способ выкрутиться из ситуации.

