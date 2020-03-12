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Клопп: Я не понимаю, почему Атлетико играет в такой футбол – сидит в защите и контратакует

Лига Чемпионов
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Юрген раздосадован стилем соперника

Клопп: Я не понимаю, почему Атлетико играет в такой футбол – сидит в защите и контратакует
Новина українською

Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп обстоятельно оценил игру "Атлетико" после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов (2:3, ДВ). По сумме двух матчей испанская команда одержала победу с общим счетом 4:2, и теперь сыграет в ¼ турнира. Цитирует Клоппа BBC.

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"Счет 2:1 – это не круто. Да, удар, но не большая проблема. Вот второй гол поставил более серьезные вопросы. Я не понимаю, почему "Атлетико", обладая таким классом, играет в такой футбол. Они могли бы играть в настоящий футбол, но глубоко сидят в защите и контратакуют. Мы принимаем результат, но мне сегодня он кажется неправильным. Понимаю, какой я неудачник, особенно когда игроки предпринимают так много усилий против футболистов мирового уровня, которые обороняются в 2 линии по 4 человека".

"Адриан? Он знает, что допустил ошибку, но мы не будем его винить в этом".

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В статье: Юрген Клопп Атлетико (Мадрид) Лига чемпионов Ливерпуль Адриан Сан-Мигель
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