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Парехо: Возможно, матч Аталанта - Валенсия не следовало проводить

Лига Чемпионов
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Существует мнение, что матч стал биологической бомбой

Парехо: Возможно, матч Аталанта - Валенсия не следовало проводить
UA-Футбол
Новина українською

Игрок "Валенсии" Дани Парехо рассказал свое мнение о том, следовало ли проводить матч Лиги Чемпионов против "Аталанты" из-за возможного распространения коронавируса.

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"Мы лишь выполнили наши обязательства. Возможно, этот матч не следовало проводить. Сейчас мало кто говорит, что игроки и сотрудника были слабо защищены во время той игры.

Что касается нашего клуба, то руководство приняло все необходимые меры. Сейчас мы должны поддержать всех тех, кто уже успел заразиться", - приводит слова Парехо AS.

Отметим, что на данный момент именно Италия и Испания - две главные страны в Европе по распространению вируса.

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В статье: Даниэль Парехо Аталанта (Бергамо) Валенсия
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