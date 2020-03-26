Парехо: Возможно, матч Аталанта - Валенсия не следовало проводить

Игрок "Валенсии" Дани Парехо рассказал свое мнение о том, следовало ли проводить матч Лиги Чемпионов против "Аталанты" из-за возможного распространения коронавируса.

"Мы лишь выполнили наши обязательства. Возможно, этот матч не следовало проводить. Сейчас мало кто говорит, что игроки и сотрудника были слабо защищены во время той игры.

Что касается нашего клуба, то руководство приняло все необходимые меры. Сейчас мы должны поддержать всех тех, кто уже успел заразиться", - приводит слова Парехо AS.

Отметим, что на данный момент именно Италия и Испания - две главные страны в Европе по распространению вируса.