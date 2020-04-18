Лишь девять стран определили всех участников еврокубков на следующий сезон. Беларусь будет десятой

Какими будут еврокубковые турниры 2020/21 – огромный вопрос. Возможно, формат будет изменен в сторону укорочения, возможно, количество матчей не изменится, но укоротится календарь, а, возможно, представителей каких-то стран мы вообще не увидим в следующем сезоне в Европе.

По крайней мере, УЕФА грозился не допустить к участию в следующих Лиге чемпионов и Лиге Европы представителей тех стран, которые не доиграют текущие национальные первенства. Несмотря на это, уже есть прецеденты: Бельгия закончила турниры досрочно, решив не дожидаться завершения карантина. Тот же трюк провернула и Шотландия.

Следовательно, напротив этих стран ставим знак вопроса. А вот легче всего тем, у кого национальные чемпионаты проходят по системе "весна-осень". Они определили всех своих еврокубковых полпредов на сезон 2020/21 еще до разгара пандемии.

Таких стран в настоящее время девять: Норвегия, Казахстан, Ирландия, Финляндия, Исландия, Литва, Латвия, Грузия и Фарерские острова.

Норвегия:

"Мольде" – Лига чемпионов;

"Викинг", "Будё-Глимт", "Русенборг" – Лига Европы.

Казахстан:

"Астана" – Лига чемпионов;

"Кайсар", "Кайрат", "Ордабасы" – Лига Европы.

Ирландия:

"Дандолк" – Лига чемпионов;

"Шемрок Роверс", "Богемианс", "Дерри Сити" – Лига Европы.

Финляндия:

КуПС – Лига чемпионов;

"Ильвес", "Интер" (Турку), "Хонка" – Лига Европы.

Исландия:

"Рейкьявик" – Лига чемпионов;

"Викингур", "Брейдаблик", "Хафнарфьордюр" – Лига Европы.

Литва:

"Судува" – Лига чемпионов;

"Жальгирис", "Ритерай", "Кауно Жальгирис" – Лига Европы.

Латвия:

"Рига" – Лига чемпионов;

РФШ, "Вентспилс", "Вальмиера" – Лига Европы.

Грузия:

"Динамо" (Тбилиси) – Лига чемпионов;

"Сабуртало", "Динамо" (Батуми), "Локомотив" (Тбилиси) – Лига Европы.

Фарерские острова:

КИ Клаксвик – Лига чемпионов;

ХБ Торсхавн, Б36 Торсхавн, НСИ Рунавик – Лига Европы.

Еще четырем странам, у которых чемпионаты проводятся по такой же схеме, осталось определить только представителя от кубковой квоты – Эстонии, Швеции, Молдове и Беларуси. Впрочем, сейчас футбольные турниры продолжаются только у наших северных соседей, поэтому именно Беларусь десятой сформирует окончательную заявку на еврокубки 2020/21. Шанс пройти через Кубок в Лигу Европы имеет "Славия". Если же она не выиграет турнир (в первом матче полуфинала победила БАТЭ 1:0), то в компании с "Динамо" (Брест), БАТЭ и "Шахтером" (Солигорск) в Европу пройдет четвертая команда прошлого чемпионата "Динамо" (Минск).