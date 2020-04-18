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Лишь девять стран определили всех участников еврокубков на следующий сезон. Беларусь будет десятой

Лига Чемпионов
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По спортивному принципу

Лишь девять стран определили всех участников еврокубков на следующий сезон. Беларусь будет десятой
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Какими будут еврокубковые турниры 2020/21 – огромный вопрос. Возможно, формат будет изменен в сторону укорочения, возможно, количество матчей не изменится, но укоротится календарь, а, возможно, представителей каких-то стран мы вообще не увидим в следующем сезоне в Европе.

По крайней мере, УЕФА грозился не допустить к участию в следующих Лиге чемпионов и Лиге Европы представителей тех стран, которые не доиграют текущие национальные первенства. Несмотря на это, уже есть прецеденты: Бельгия закончила турниры досрочно, решив не дожидаться завершения карантина. Тот же трюк провернула и Шотландия.

Следовательно, напротив этих стран ставим знак вопроса. А вот легче всего тем, у кого национальные чемпионаты проходят по системе "весна-осень". Они определили всех своих еврокубковых полпредов на сезон 2020/21 еще до разгара пандемии.

Таких стран в настоящее время девять: Норвегия, Казахстан, Ирландия, Финляндия, Исландия, Литва, Латвия, Грузия и Фарерские острова.

Норвегия:

  • "Мольде" – Лига чемпионов;
  • "Викинг", "Будё-Глимт", "Русенборг" – Лига Европы.

Казахстан:

  • "Астана" – Лига чемпионов;
  • "Кайсар", "Кайрат", "Ордабасы" – Лига Европы.

Ирландия:

  • "Дандолк" – Лига чемпионов;
  • "Шемрок Роверс", "Богемианс", "Дерри Сити" – Лига Европы.

Финляндия:

  • КуПС – Лига чемпионов;
  • "Ильвес", "Интер" (Турку), "Хонка" – Лига Европы.

Исландия:

  • "Рейкьявик" – Лига чемпионов;
  • "Викингур", "Брейдаблик", "Хафнарфьордюр" – Лига Европы.

Литва:

  • "Судува" – Лига чемпионов;
  • "Жальгирис", "Ритерай", "Кауно Жальгирис" – Лига Европы.

Латвия:

  • "Рига" – Лига чемпионов;
  • РФШ, "Вентспилс", "Вальмиера" – Лига Европы.

Грузия:

  • "Динамо" (Тбилиси) – Лига чемпионов;
  • "Сабуртало", "Динамо" (Батуми), "Локомотив" (Тбилиси) – Лига Европы.

Фарерские острова:

  • КИ Клаксвик – Лига чемпионов;
  • ХБ Торсхавн, Б36 Торсхавн, НСИ Рунавик – Лига Европы.

Еще четырем странам, у которых чемпионаты проводятся по такой же схеме, осталось определить только представителя от кубковой квоты – Эстонии, Швеции, Молдове и Беларуси. Впрочем, сейчас футбольные турниры продолжаются только у наших северных соседей, поэтому именно Беларусь десятой сформирует окончательную заявку на еврокубки 2020/21. Шанс пройти через Кубок в Лигу Европы имеет "Славия". Если же она не выиграет турнир (в первом матче полуфинала победила БАТЭ 1:0), то в компании с "Динамо" (Брест), БАТЭ и "Шахтером" (Солигорск) в Европу пройдет четвертая команда прошлого чемпионата "Динамо" (Минск).

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В статье: Лига чемпионов Лига Европы
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