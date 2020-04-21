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Супер Марио убивает мечты. 21 год назад Бавария не пустила Динамо в финал ЛЧ. ВИДЕО

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Команда Лобановского была в шаге от сенсации

Супер Марио убивает мечты. 21 год назад Бавария не пустила Динамо в финал ЛЧ. ВИДЕО
UA-Футбол
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21 апреля 1999-го года киевское "Динамо" в последний раз сыграло в полуфинале Лиги Чемпионов. Команда Валерия Лобановского, выйдя из группы в составе "Арсенала", "Панатинаикоса" и "Ланса", пройдя в четвертьфинале "Реал", уступила в ответном матче "Баварии".

Первая игра в Киеве завершилась со счетом 3:3. В Мюнхене судьбу встречи решил единственный гол - классный удар в дальнюю девятку нанес Марио Баслер. У "Динамо" была не одна возможность, чтобы выровнять положение и повернуть ход игры в свою пользу, однако отлично в рамке действовал Оливер Кан, к тому же Шевченко и компании не везло.

В итоге "Бавария" по сумме двух матчей победила 4:3, но взять трофей в том розыгрыше мюнхенцам не удалось.

Для "Динамо" это был последний по-настоящему большой успех в Лиге Чемпионов. К слову, киевляне до этого еще дважды играли в полуфиналах Кубка Чемпионов - в 1977-м уступили "Боруссии" из Менхенгладбаха, а в 1987-м - "Порту".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Валерий Лобановский Динамо (Киев) Марио Баслер
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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
21.04.2020 в 12:30
Очень жаль.. в ответном матче в Мюнхене после 15ти минут счет должен был быть 2-0 в пользу ДК..
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