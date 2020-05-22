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Десять лет назад Интер Моуриньо выиграл ЛЧ. Этого не случилось бы, если бы не провал Динамо

Лига Чемпионов
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Матч на Лобановского стал переломным

Десять лет назад Интер Моуриньо выиграл ЛЧ. Этого не случилось бы, если бы не провал Динамо
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22-го мая исполняется десять лет с момента победы миланского "Интера" в финале Лиги Чемпионов сезона 2009/2010. Для нерадзури завоеванный титул сильнейшей команды на континенте стал третьим за всю историю клуба. С момента предыдущего пришлось ждать 35 лет. Однако успеха сплоченной и чрезвычайно эффективной команды Моуриньо могло бы и не быть, если бы не ее подвиг в матче четвертого тура группового этапа против "Динамо" в Киеве.

После трех сыгранных туров у "Интера" было три очка в результате трех ничьих - с "Барселоной", "Рубином" и "Динамо". При этом на Сан-Сиро киевляне побеждали 1:0 и 2:1, однако голы Деяна Станковича и Вальтера Самуэля нивелировали преимущество команды Газзаева. В конце концов, киевский матч был фактически решающим для обоих коллективов.

Первый тайм выиграли именно бело-синие благодаря эффектному удара Андрея Шевченко слета. "Динамо" удавалось вести в счете до 86-й минуты, а затем произошел провал. Сначала центральные защитники не удержали Милито, а затем Станислав Богуш не успел накрыть мяч после добивания всего того же Диего, и Снейдеру на 89-й удалось добить круглого в сетку. "Интер" вышел на второе место, в пятом туре уступил "Барселоне", но в шестом гарантировал себе плей-офф, одолев "Рубин" в Милане.

Далее "Интер" прошел "Челси" и ЦСКА, а в полуфинале снова встретился с "Барселоной" Гвардиолы. Первый матч в определенной степени носил скандальный оттенок, ведь каталонцам пришлось добираться на игру автобусом из-за извержения исландского вулкана с непроизносимым названием. На своем поле "Интер" победил 3:1. Хотя блаугранас забили первыми уже на 19-й минуте, Снейдер – лучший игрок того розыгрыша - довольно быстро выровнял положение, а затем Майкон и Милито обеспечили комфортное преимущество. На Ноу Камп Моуриньо предложил хозяевам свой знаменитый автобус, который в итоге устоял, несмотря на поздний гол Пике.

В финале на Сантьягу Бернабеу "Интер" встретился с "Баварией" Луи ван Галя. И Моуриньо уверенно переиграл своего голландского визави - дубль Диего Милито, который в том розыгрыше Лиги Чемпионов забил шесть голов, принес нерадзури титул. В конце концов, в том сезоне "Интер" оформит требл. Серию А удалось выиграть, опередив "Рому" на два очка (миланцы на финише выдали серию из пяти побед подряд, тогда как волки проиграли "Сампдории" в ответственный момент). Кубок "Интер" выиграет через четыре дня после финала Лиги Чемпионов, обыграв все ту же "Рому".

Выиграв с командой все, Жозе Моуриньо возглавил мадридский "Реал". "Интер" с тех пор в Лиге Чемпионов играл только четыре раза, в Серии А после серебра сезона 10/11 выше четвертого места не поднимался.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Жозе Моуриньо Динамо (Киев) Интер (Милан) День в истории
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