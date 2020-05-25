Великолепный Роббен и золотая медаль Тимощука: 7 лет назад Бавария одержала победу в Лиге Чемпионов

Ровно 7 лет назад, 25-го мая 2013 года, состоялся первый в истории немецкий финал Лиги Чемпионов - "Бавария" Хайнкеса встретилась с "Боруссией" Клоппа.

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Обе команды были сильнейшими в Европе на тот момент и на пути к главному матчу выбили "Реал", "Барселону", "Арсенал" и "Ювентус". Небольшим фаворитом считался коллектив из Мюнхена.

Сама встреча получилась в меру атакующей, но голов зрители ждали 60 минут. Тогда Роббен прострелил в вдоль штрафной, а на дальней штанге передачу замкнул Манджукич. Через восемь минут Гюндоган, прицельным ударом с пенальти, востановил равенство.

Но все же удача улыбнулась именно "Баварии", которая вырвала победу в самом конце противостояния. Арьен Роббен, который носил титул главного неудачника финалов (год назад он забил пенальти "Челси", а в финале ЧМ не реализовал два выхода 1 на 1), протащил мяч в штрафной площадке и покатил круглого мимо Вайденфеллер - 2:1. Отметим, что всю игру на скамейке запасных просидел украинец Анатолий Тимощук.

Мюнхенцы завоевали по итогам сезона требл и выиграли свою пятую Лигу Чемпионов. С тех пор в финал они так и не выходили, четыре раза доходя до стадии 1/2. Кто знает, может команда Ханси Флика сможет в этом сезоне замахнуться поездку в Стамбул.

"Боруссия" - "Бавария" 1:2

Голы: Гюндоган (68 п) - Манджукич (60), Роббен (89)