Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Как хорошо вы помните сезон Лиги Чемпионов, который увенчал матч Бавария - МЮ. ТЕСТ
Годовщине легендарной победы манкунианцев посвящается
21 год назад - 26-го мая 1999 - состоялся один из лучших финалов Лиги Чемпионов по своей драматургии - "Манчестер Юнайтед" обыграл "Баварию", забив два гола в компенсированное арбитром время. Чтобы восстановить воспоминания, мы предлагаем вам пройти небольшой тест, посвященный тому сезона. На то, чтобы ответить на 10 вопросов, у вас есть три минуты.
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