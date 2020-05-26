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Как хорошо вы помните сезон Лиги Чемпионов, который увенчал матч Бавария - МЮ. ТЕСТ

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Годовщине легендарной победы манкунианцев посвящается

Как хорошо вы помните сезон Лиги Чемпионов, который увенчал матч Бавария - МЮ. ТЕСТ
UA-Футбол
Новина українською

21 год назад - 26-го мая 1999 - состоялся один из лучших финалов Лиги Чемпионов по своей драматургии - "Манчестер Юнайтед" обыграл "Баварию", забив два гола в компенсированное арбитром время. Чтобы восстановить воспоминания, мы предлагаем вам пройти небольшой тест, посвященный тому сезона. На то, чтобы ответить на 10 вопросов, у вас есть три минуты.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Манчестер Юнайтед квиз от UA-Футбол
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