Как хорошо вы помните сезон Лиги Чемпионов, который увенчал матч Бавария - МЮ. ТЕСТ

21 год назад - 26-го мая 1999 - состоялся один из лучших финалов Лиги Чемпионов по своей драматургии - "Манчестер Юнайтед" обыграл "Баварию", забив два гола в компенсированное арбитром время. Чтобы восстановить воспоминания, мы предлагаем вам пройти небольшой тест, посвященный тому сезона. На то, чтобы ответить на 10 вопросов, у вас есть три минуты.