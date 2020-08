Манчестер Сити - Реал. Зинченко не играет, даже несмотря на дисквалификацию Менди

Центральный матч сегодняшнего дня - встреча "Ман Сити" и "Реала". Первую игру выиграли англичане 2:1.

Стали известны стартовые составы на игру. Александр Зинченко, несмотря на дисквалификацию Менди, остался на скамейке запасных.

"Ман Сити": Эдерсон - Уокер, Фернандиньо, Ляпорт, Канселу - Родри, Гюндоган - Де Брюйне, Фоден, Стерлинг - Жезус

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Варан, Милитао, Менди - Модрич, Каземиро, Кроос - Родриго, Бензема, Азар

