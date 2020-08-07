  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Ювентус - Лион 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ювентус - Лион 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Каждому по пенальти

Ювентус - Лион 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
UA-Футбол
Новина українською

"Ювентус" и "Лион" ведут борьбу за путевку в четвертьфинал. В первой игре французы одержали минимальную победу, но это было очень давно.

Читайте такжеЮвентус - Лион. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов

Второй матч они также начали уверенно. В самом начале они заработали пенальти, который уверенно реализовал Депай. Ждем ответ итальянцев.

До конца первого тайма Роналду один гол отыграл. Что интересно, сделал это тоже с пенальти. Осталось чемпиону Италии забить еще два.

Гол Роналду

Гол Депая

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Лион Мемфис Депай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kalan-86 (Анкара)
07.08.2020 в 22:45
Два пенальти которых не было. Прикольно :)
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...