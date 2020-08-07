Ювентус - Лион 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

"Ювентус" и "Лион" ведут борьбу за путевку в четвертьфинал. В первой игре французы одержали минимальную победу, но это было очень давно.

Второй матч они также начали уверенно. В самом начале они заработали пенальти, который уверенно реализовал Депай. Ждем ответ итальянцев.

До конца первого тайма Роналду один гол отыграл. Что интересно, сделал это тоже с пенальти. Осталось чемпиону Италии забить еще два.

Гол Роналду

Гол Депая