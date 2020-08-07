Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ювентус - Лион 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Каждому по пенальти
"Ювентус" и "Лион" ведут борьбу за путевку в четвертьфинал. В первой игре французы одержали минимальную победу, но это было очень давно.
Читайте такжеЮвентус - Лион. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов
Второй матч они также начали уверенно. В самом начале они заработали пенальти, который уверенно реализовал Депай. Ждем ответ итальянцев.
До конца первого тайма Роналду один гол отыграл. Что интересно, сделал это тоже с пенальти. Осталось чемпиону Италии забить еще два.
Гол Роналду
Гол Депая
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kalan-86 (Анкара)
07.08.2020 в 22:45
Ответить
+2
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...