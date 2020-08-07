Лига Чемпионов
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Большое спасибо Варану. Стерлинг забил первый гол в матче Ман Сити - Реал
Зидан явно не будет доволен
Главный матч дня - встреча "Ман Сити" и "Реала" в Лиге Чемпионов. Первый матч 1/8 финала "горожане" выиграли с минимальным перевесом (2:1).
Сегодня они забили первыми - свое имя на табло зажег Рахим Стерлинг. Очень помог ему отметиться Рафаэль Варан, который потерял мяч в глупой ситуации. Хорошо, что достаточно быстро Бензема счет сравнял.
Отметим, что полный обзор матча вы можете
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