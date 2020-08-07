Большое спасибо Варану. Стерлинг забил первый гол в матче Ман Сити - Реал

Главный матч дня - встреча "Ман Сити" и "Реала" в Лиге Чемпионов. Первый матч 1/8 финала "горожане" выиграли с минимальным перевесом (2:1).

Сегодня они забили первыми - свое имя на табло зажег Рахим Стерлинг. Очень помог ему отметиться Рафаэль Варан, который потерял мяч в глупой ситуации. Хорошо, что достаточно быстро Бензема счет сравнял.