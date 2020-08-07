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Большое спасибо Варану. Стерлинг забил первый гол в матче Ман Сити - Реал

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Зидан явно не будет доволен

Большое спасибо Варану. Стерлинг забил первый гол в матче Ман Сити - Реал
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Главный матч дня - встреча "Ман Сити" и "Реала" в Лиге Чемпионов. Первый матч 1/8 финала "горожане" выиграли с минимальным перевесом (2:1).

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Сегодня они забили первыми - свое имя на табло зажег Рахим Стерлинг. Очень помог ему отметиться Рафаэль Варан, который потерял мяч в глупой ситуации. Хорошо, что достаточно быстро Бензема счет сравнял.

Отметим, что полный обзор матча вы можете увидеть здесь.

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В статье: Рафаэль Варан Реал (Мадрид) Рахим Стерлинг Манчестер Сити
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