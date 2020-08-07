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Манчестер Сити - Реал 1:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Варан сыграл не лучшим образом
"Манчестер Сити" принимает "Реал" в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов. Первый матч "горожане" выиграли на выезде 2:1.
Игру "Реал" начал неважно. Глупая ошибка Рафаэля Варана привела к голу в ворота гостей - Стерлинг открыл счет. Но другой француз исправил положение - Бензема смог сравнять.
Гол Бензема
Гол Стерлинга
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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
07.08.2020 в 22:48
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