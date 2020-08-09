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Абрахам: Надеюсь однажды достичь уровня Левандовски

Лига Чемпионов
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Абрахам: Надеюсь однажды достичь уровня Левандовски
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Нападающий "Челси" Тэмми Абрахам поделился впечатлениями от игры против "Баварии" с форвардом Робертом Левандовски в составе.

Накануне "Бавария" разгромила "Челси" (4:1) в ответном матче 1/8 финал Лиги чемпионов, Левандовски в этой встрече оформил дубль. Абрахам же в свою очередь забил единственный гол "синих".

"Я считаю Левандовски лучшим нападающим мира прямо сейчас. Он находится на том уровне, которого я надеюсь однажды достичь.

Меня вдохновляет его пример, для этого я тренируюсь и играю. Возможность сыграть против него была прекрасным опытом для меня и возможностью научиться новому", — цитирует Абрахама Telegraph.

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В статье: Роберт Левандовски Бавария (Мюнхен) Челси (Лондон) бавария Тэмми Абрахам
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