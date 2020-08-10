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Диагноз атаке Реала и почему Пепу срочно нужно осимеониться. Обзор матчей 1/8 ЛЧ. Подкаст №33

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Мы знаем, что необходимо "Манчестер Сити" для победы в турнире – точнее, Диего знает

Диагноз атаке Реала и почему Пепу срочно нужно осимеониться. Обзор матчей 1/8 ЛЧ. Подкаст №33
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

На повестке дня обзор матчей 1/8 Лиги чемпионов: "Манчестер Сити" – "Реал", "Ювентус" – "Лион", "Барселона" – "Наполи" и "Бавария" – "Челси". Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь!

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Ставим жесткий диагноз позиционной атаке мадридского "Реала", объясняем, по какой причине с "меренгами" не вышел Зинченко и почему Гвардиоле срочно нужно пару лекций Симеоне. КДБ – это больше, чем вся средняя линия "горожан" и "сливочных", необъективность в увольнении Сарри и назначении Пирло, Лангле как противоядие Пике.

Также обсуждаем ошибки арбитров и VAR, особенности антропометрии Месси при приеме мяча на грудь, ценник Кулибали, вину Лэмпарда и бомбардирские достижения Левандовски. Прогнозы на следующий раунд – тоже здесь.

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для дальнейшего улучшения подкаста его авторами.

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В статье: Джюнейт Чакыр Роберт Левандовски Лионель Месси Херард Пике Хосеп Гвардиола Бавария (Мюнхен) Криштиану Роналду Андреа Пирло Ювентус (Турин) Зинедин Зидан Лига чемпионов Андреа Аньелли Барселона Фрэнк Лэмпард Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Манчестер Сити Наполи (Неаполь) Калиду Кулибали Александр Зинченко Лига Чемпионов УЕФА Маурицио Сарри Эмерсон Палмиери Габриэл Жезус Клеман Лангле VAR Олимпик (Лион) ВАР Подкаст Аудиомнение
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Комментарии (4)
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metall5291 (Kharkiv)
10.08.2020 в 00:50
Авторам -спасибо, интересно, содержательно и во многом совпадает с моим видением.
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metall5291 (Kharkiv)
10.08.2020 в 00:44
Первый гол Барсы действительно левый, авторы правы.
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metall5291 (Kharkiv)
10.08.2020 в 00:37
Ювентус засудили, при всем при том, что и Юве играл не ахти.
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metall5291 (Kharkiv)
10.08.2020 в 00:32
По матчу МС - Реал согласен полностью.
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