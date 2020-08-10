Диагноз атаке Реала и почему Пепу срочно нужно осимеониться. Обзор матчей 1/8 ЛЧ. Подкаст №33

На повестке дня обзор матчей 1/8 Лиги чемпионов: "Манчестер Сити" – "Реал", "Ювентус" – "Лион", "Барселона" – "Наполи" и "Бавария" – "Челси". Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь!

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Ставим жесткий диагноз позиционной атаке мадридского "Реала", объясняем, по какой причине с "меренгами" не вышел Зинченко и почему Гвардиоле срочно нужно пару лекций Симеоне. КДБ – это больше, чем вся средняя линия "горожан" и "сливочных", необъективность в увольнении Сарри и назначении Пирло, Лангле как противоядие Пике.

Также обсуждаем ошибки арбитров и VAR, особенности антропометрии Месси при приеме мяча на грудь, ценник Кулибали, вину Лэмпарда и бомбардирские достижения Левандовски. Прогнозы на следующий раунд – тоже здесь.