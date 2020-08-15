В трех матчах от пенсии: ода Жан-Мишелю Ола и его наследию

Когда Бернар Тапи в шутку предложил Жан-Мишелю Ола вложиться в "Лион", он и подумать не мог, что все обернется так.

Тогда, в 1987 году, "Лион" барахтался на дне Лиги 2 без каких-либо перспектив. Долги "Ткачей" росли, а трибуны стояли полупустые - "Жерлан" считался местом сбора люмпенов, и зажиточный класс его избегал. О славных временах гениального Флери Ди Нало в "Лионе" не напоминало практически ничего.

Ола же с порога объявил, что через три года его клуб будет играть в еврокубках, а на футболках перед словом "Лион" дописал "европейский". Конечно, это восприняли как глупую шутку. А зря.

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Сегодня на дворе уже лето 2020-го, а "Лион" все еще играет в Европе. И как играет! Команда Руди Гарсии добралась до четвертьфинала ЛЧ, убрав с пути чемпиона Италии.

Не имея шансов тягаться с грандами финансово, "Лион" держится на плаву благодаря четкой и выверенной до мелочей стратегии. Она и позволяет завлекать в команду топов, вроде Мемфиса Депая или Бруно Гимараеса. Эти парни прошли бы в основу "Ювентуса", где им заплатили бы вдвое больше. Но "Лион" слишком хорош в игре на опережение.

Это началось еще в том самом 87-м. Такие понятия, как акционерное общество и детальная долгосрочная стратегия были в диковинку для тогдашней Лиги 1, но не для Ола. Он пришел в футбол из очень большого и новаторского по тем временам бизнеса: его SEGID была монополистом на рынке бухгалтерского софта во Франции, и за то, как Жан-Мишель ею руководил, он получил признание задолго до инвестиций в футбол.

Позже Ола признавался, что обещание выйти в Европу за три года было, скорее, маркетинговым ходом, нежели реальным планом действий. Но грамотное руководство и удачные трансферы сделали свое дело. Уже через год "Ткачи" вернулись в Лигу 1, а по итогам сезона-1990/91 вышли в Кубок УЕФА.

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Наверное, так и становятся легендами - обещают невозможное, а потом элегантно выполняют, срывая восхищенные овации.

15 Juin 1987 : JEAN-MICHEL AULAS devient PRESIDENT de @OL. Nos remerciements et nos meilleurs vœux Président. #TeamOL pic.twitter.com/rCAbLFh1hQ — Stephane (@OL_HISTOIRE) June 15, 2015

Тогда, в начале 90-х Жан-Мишеля во Франции еще любили - его бизнес-подход к футболу выглядел глотком свежего воздуха на фоне афер предыдущего героя, Бернара Тапи. Тот замахивался еще выше и даже бил непобедимых в те годы итальянцев, но ценой краткосрочного успеха стал позор и забвение.

Ола действовал умнее. Он развивал клуб планомерно, опираясь не только на личные амбиции, но и на бухгалтерские отчеты. И про фанатов, что важно, тоже не забывал - такие люди, как Флориан Морис и Викаш Дорасо, устраивали на "Жерлане" праздник даже в плохие годы.

А потом произошел перелом. Принято считать, что он стартовал с переходом Сонни Андерсона из "Барселоны". Дело было летом 1999-го. Бразилец попал в немилость к Луи Ван Галю - кто-то донес голландцу, что они с Ривалдо называют его Гитлером. Луи шутку не оценил и потребовал Андерсона продать, что и было сделано. У "Лиона" не было нужных 24 млн, но помогла киностудия Pathe, выкупившая миноритарный пакет акций.

За следующие два года Андерсон забил на "Жерлане" 55 голов, дважды подряд став лучшим бомбардиром чемпионата. Но титул "Лион" взял лишь с третьей попытки.

Чемпионский матч сезона-2001/02

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Спустя полтора десятилетия Луи Николлен, близкий друг Ола, назовет его "бульдозером" за стиль работы на французском рынке. Так оно и было - до определенного времени.

В нулевые годы "Лион" сметал все лучшее, что могла предложить Лига 1. Даже свой первый титул "Ткачи" взяли после того, как купили у предыдущего чемпиона - "Нанта" - его лучшего полузащитника Эрика Каррьера. И закрутилось: Эрик Абидаль перешел из "Лилля", Флоран Малуда - из "Генгама", Майкл Эссьен - из "Бастии", Бенуа Педретти - из "Марселя", Уго Льорис - из "Ниццы".

В конце 90-х мировой футбол быстрыми темпами менялся. Флорентино Перес выкладывал столько, что даже всесильные итальянцы раскрыли рты; мало-помалу его примеру последовали англичане, где АПЛ превращалась из лиги местного пользования в глобальный продукт, приносящий миллионы. Чтобы выжить в зарождающемся новом мире нужно было чем-то ответить.

Ответ Ола получился гибридным - он скупал все лучшее, что было дома, и параллельно зашел на бразильский рынок, куда европейские гранды в те годы старались напрямую не заглядывать из-за высоких рисков. Для контекста, Роналдо попал в "Барсу" транзитом через "ПСВ", Ривалдо - через "Депортиво", а Андерсон вообще начал с "Серветта", причем попал туда по ошибке - швейцарцы подписывали другого парня, но в итоге согласились и на Сонни.

"Лион" же рискнул - и был вознагражден такими мастерами, как Крис, Фред, Эдмилсон, Эдерсон и, разумеется, Жуниньо Пернамбукано.

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За долгие семь лет гегемонии "Лиона" во Франции "Ткачи" сменили четырех тренеров, а стиль игры команды оставался прежним. Его определял Жуниньо, а вовсе не Сантини, Ле Гуэн или Улье.

Даже переход на схему 4-3-3 был вызван именно его прогрессом - бразильцу нужна была свобода в центре поля, и он обрел ее на позиции восьмерки. Под ним располагались жесткие волнорезы Эссьен и Мамаду Диарра; по флангам - скоростные Гову и Малуда. Позже помощники у Пернамбукано много раз менялись, но структура оставалась прежней. Ола легко расставался с игроками, но Жуниньо вовремя отпустить не смог. Верил, что бразилец принесет ему победу в ЛЧ.

Вообще именно она - Лига чемпионов - была целью "Лиона". Гегемония во Франции в какой-то момент достигла такой точки, что преимущество "Ткачей" уже к середине сезона измерялось двузначными цифрами. А вот в Европе всякий раз чего-то не хватало, и Ола от этого жутко злился.

Поля Ле Гуэна уволили после конфуза с "ПСВ" - накануне встречи тренер решил не отрабатывать пенальти, но именно ими все и закончилось. После решающего промаха Жуниньо заорал: "А ведь гребанные пенальти все-таки были!". Через час заявление Поля лежало у Ола на столе.

Улье побеждал дома еще комфортнее, но в Европе опять беда - наткнулись на "Милан" с Шевченко. Андрей сделал для "Россонерри" два мяча в дополнительное время - да так, что комментатор чуть голос не сорвал. Ну а с Перреном сработаться просто не получилось - не зря же у Алена прозвище "pasra pas l'hiver" ("не перезимует"). На редкость склочный тип.

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Ола, к слову, и сам большой любитель поругаться да поспорить. Жан-Мишель говорит, что его тирады в адрес Мемфиса Депая или Насера Аль-Хелаифи нацелены на конкретные цели, будь то индивидуальный прогресс или защита команды. Хотя, конечно, бывали от него наезды и просто так.

Больше других страдают от Ола "ПСЖ", "Марсель" и "Сент-Этьен" - два извечных врага "Ткачей", плюс новоявленный гегемон, занявший место "Лиона". Этого Жан-Мишель Парижу не простит никогда.

Он многие годы выстраивал тончайшую систему управления клубом, но кризис 2008-го и целый ряд провальных сделок отбросили "Лион" на третье место. Нельзя было продавать одновременно Абидаля, Малуда, Тьяго и Алу Диарра, это понятно. Но за спиной у Ола не было катарских нефтедолларов - он остался с кризисом один на один, и делал, что мог.

Футбольные боги пошутили над Жан-Мишелем, когда его уже полуразваленная команда добилась в Лиге чемпионов большего, чем в свои лучшие времена - в 2010-м "Ткачи" дошли до полуфинала. Но там шансов против "Баварии" не было вообще - домашние 0:3 с хет-триком Ивицы Олича заставили "Жерлан" замолчать, как никогда в новом веке.

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Ну а затем началась новая история. Родилась, как и полагается, в муках - провал Йоанна Гуркюффа и чудовищные травмы Гейда Фофана до сих пор перед глазами, - но к середине десятых "Лион" уже снова был в кондициях.

Богатства арабских шейхов и британские ТВ-контракты еще повысили цены на футболистов, и Ола окончательно потерял шансы за ними успеть. Даже скупать лучших талантов дома, во Франции, стало проблематично. Чтоб вырулить и здесь, Жан-Мишель сделал упор на школу. Она и ранее выпускала бриллианты, вроде Бензема и Гову, теперь же была поставлена задача запустит конвейер. И опять Ола преуспел.

Антони Лопеш, Юмтити, Фекир, Ляказетт, Толиссо, Ауар - это только вершина айсберга. Бывали сезоны, когда "Лион" мог выпустить на поле 11 воспитанников - и выглядел бы конкурентной командой.

Параллельно стареющий президент заложил основы "Лиона" будущего. Еще с нулевых годов он пробивал проект нового, чисто клубного стадиона - и хотя денег не хватало, нашел под "Люмьер" 450 млн евро. По слухам, последние взятые кредиты "Ткачи" отдадут только через 25 лет. Ну а дружба с экс-премьером Франции Франсуа Фийоном помогла Жан-Мишелю добиться выделения из бюджета 250 млн евро на подведение к новой арене новенького шоссе.

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Конечно, за все это в "Лионе" Ола обожают. За пределами города, правда, мнения разнятся - уж больно острый на язык босс "Ткачей". То он пожелает "Марселю" продуть в финале, то потребует исключить "ПСЖ" из еврокубков, то на арбитров наедет по поводу и без.

Во Франции вообще многие уверены, что Ола имеет на судей влияние - дескать, те слишком часто ставят пенальти на ворота соперников "Лиона". Вадим Васильев даже говорил об этом вслух. Редкая чушь, на самом деле. Если бы Фекир и Депай играли за "Генгам" - с той же частотой пенальти пробивали бы "Трактористы". Но такая она, народная "любовь".

В республике, где "равенство" закреплено в девизе, гегемония не в почете. Ола нажил себе много врагов в нулевые, особенно среди социалистов. Один особо буйный депутат даже требовал обложить "Лион" рекордными налогами. Теперь, правда, этого почти нет - гнев масс перекинулся на "ПСЖ". Тот же Неймар при всей его гениальности остается самым ненавидимым игроком в Лиге 1.

Ола от этого ни холодно, ни жарко - по жизни он идет прямо, согласно им же разработанному плану. А кто и что говорит - президенту "Лиона" до лампочки. Даже если это премьер-министр Франции - как этой весной после отмены сезона. "Ткачи" набрали форму лишь к январю и не успели вернуться в ТОП-5, впервые за 25 лет пролетев мимо еврокубков. Ола даже подавал в суд на правительство, но проиграл.

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А еще полтора года назад Жан-Мишель впервые и как-то неожиданно для всех заговорил об уходе. Семидесятилетие он встретил, совмещая работу в "Лионе" и SEGID, но признался, что в 75 уйдет, а дела передаст сыну.

"Впрочем, это может произойти и раньше, если мы победим в Лиге чемпионов", - не без улыбки добавил тогда бизнесмен. Казалось бы, шутка чистой воды - ну где "Лион", а где сегодняшние топы? Но на практике все для Ола не так уж плохо.

В финале Кубка лиги "Ткачи" уступили "ПСЖ" только по пенальти, а в 1/8 финала ЛЧ выбили пусть кризисный, но все-таки "Ювентус". До той самой победы в ЛЧ, к которой Жан-Мишель Ола шел всю свою жизнь, осталось лишь три матча. Да, "Лион" здесь явный аутсайдер. Да, у него больше нет Андерсона, Мориса, Малуда, а Жуниньо в строгом костюме и очках занимает пост спортдира. Но все-таки это шанс.

В конце концов, в 1987-м в способность "Ткачей" выйти в еврокубки за три года, тоже никто не верил. Да и Тапи посоветовал Ола купить "Лион" больше в шутку, чем всерьез. А оно вот как все обернулось.