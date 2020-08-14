Барселона - Бавария 2:5. Видео голов и обзор матча (обновляется)

"Барселона" против "Баварии". Супер-матч, который проходит в четвертьфинале Лиги Чемпионов. Только одна из команд выйдет в полуфинал.

Команды начали активно и быстро обменялись голами. Сначала счет открыл Мюллер после передачи Левандовски, но каталонцы быстро сравняли. Очень помог им в этом Давид Алаба.

Это разозлило "Баварию". Команда включила максимальную передачу и быстро забила три гола. Похоже, что Месси и ко покидают Лигу Чемпионов.

Гол Киммиха

Гол Суареса

Дубль Мюллера

Гол Гнабри

Гол Перишича

Гол Мюллера

Автогол Алабы