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Барселона - Бавария 2:5. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Кто сможет остановить мюнхенский клуб?
"Барселона" против "Баварии". Супер-матч, который проходит в четвертьфинале Лиги Чемпионов. Только одна из команд выйдет в полуфинал.
Команды начали активно и быстро обменялись голами. Сначала счет открыл Мюллер после передачи Левандовски, но каталонцы быстро сравняли. Очень помог им в этом Давид Алаба.
Это разозлило "Баварию". Команда включила максимальную передачу и быстро забила три гола. Похоже, что Месси и ко покидают Лигу Чемпионов.
Гол Киммиха
Гол Суареса
Дубль Мюллера
Гол Гнабри
Гол Перишича
Гол Мюллера
Автогол Алабы