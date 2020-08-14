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Барселона - Бавария 2:5. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Лига Чемпионов
(1 голосов)

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Барселона - Бавария 2:5. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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"Барселона" против "Баварии". Супер-матч, который проходит в четвертьфинале Лиги Чемпионов. Только одна из команд выйдет в полуфинал.

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Команды начали активно и быстро обменялись голами. Сначала счет открыл Мюллер после передачи Левандовски, но каталонцы быстро сравняли. Очень помог им в этом Давид Алаба.

Это разозлило "Баварию". Команда включила максимальную передачу и быстро забила три гола. Похоже, что Месси и ко покидают Лигу Чемпионов.

Гол Киммиха

Гол Суареса

Дубль Мюллера

Гол Гнабри

Гол Перишича

Гол Мюллера

Автогол Алабы

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В статье: Томас Мюллер Давид Алаба Бавария (Мюнхен) Барселона
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Комментарии (120)
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Dardolis (Первомайск)
14.08.2020 в 23:52
Нельзя такие матчи по ТВ показывать...+18...Только после 00:00....
Ответить
0
0
kalan-86 (Анкара)
14.08.2020 в 23:50
Мюллер, вот кто настоящий лидер своей команды!
Ответить
0
0
kalan-86 (Анкара)
14.08.2020 в 23:49
Видаль клоун конченый
Ответить
0
0
Van0k1986 (Суми)
14.08.2020 в 23:49
Бородач допобачення!!
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
14.08.2020 в 23:48
Мертвая змея не шипит, не щебечет дохлый щегол:))
Ответить
0
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
14.08.2020 в 23:48
Коутиньо 2+1 за 15 минут ))) но Сетьену он не подходил )))
Ответить
0
0
kalan-86 (Анкара)
14.08.2020 в 23:46
Давай 10!
Ответить
0
0
Dimka26 (Чернигов)
14.08.2020 в 23:46
Интересно, Баранка смотрит этот матч? что-то тут не чисто.
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
14.08.2020 в 23:46
Алени, где вы????
Ответить
0
0
magnumm (Шепетовка)
14.08.2020 в 23:47
нет их)) издохли)
Ответить
0
0
magnumm (Шепетовка)
14.08.2020 в 23:46
3,14.........ц!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
0
0
kalan-86 (Анкара)
14.08.2020 в 23:45
Хахахахахахаха
Ответить
0
0
Krivbass6 (Кривой Рог)
14.08.2020 в 23:45
Время для 8 ещё есть.
Ответить
0
0
недалековідКиева (Біла Церква)
14.08.2020 в 23:45
Пиз* ець.
Ответить
0
0
Van0k1986 (Суми)
14.08.2020 в 23:45
8
Ответить
0
0
Krivbass6 (Кривой Рог)
14.08.2020 в 23:44
Вынос в перед ногами.
Ответить
0
0
Krivbass6 (Кривой Рог)
14.08.2020 в 23:44
Вынос трупа.
Ответить
0
0
Krivbass6 (Кривой Рог)
14.08.2020 в 23:44
Вынос трупа.
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
14.08.2020 в 23:47
Труп ещё перед игрой заванялся
Ответить
0
0
magnumm (Шепетовка)
14.08.2020 в 23:44
7 ???? вы серьезно???
Ответить
0
0
Wertu098 (фуфлона)
14.08.2020 в 23:43
Это феерично,Коутиньо добивает рагулей фуфлонских)))..ахаха
Ответить
+1
0
oda1979 (Запорожье)
14.08.2020 в 23:43
Алени, ну хоть проблейте что нибудь:))
Ответить
0
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
14.08.2020 в 23:43
Даже если был оффсайд , то все равно можно порадоваться за Роберта , он в этом году просто невероятен
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
14.08.2020 в 23:44
Не поверишь: офсайда даже не было:))
Ответить
0
0
Van0k1986 (Суми)
14.08.2020 в 23:42
класс!!!
Ответить
0
0
недалековідКиева (Біла Церква)
14.08.2020 в 23:42
Жах
Ответить
0
0
kalan-86 (Анкара)
14.08.2020 в 23:42
77777777
Ответить
0
0
недалековідКиева (Біла Церква)
14.08.2020 в 23:41
Сім
Ответить
0
0
magnumm (Шепетовка)
14.08.2020 в 23:40
Бавария!!! умоляю ,АСТАНАВИТЕСЬ!!! хватит!!!!! уже не смешно!!)))
Ответить
+1
0
oda1979 (Запорожье)
14.08.2020 в 23:41
Ещё парочку.
Ответить
+1
0
magnumm (Шепетовка)
14.08.2020 в 23:42
та хватит) завтра на работу) я столько не выпью))
0
0
Van0k1986 (Суми)
14.08.2020 в 23:39
Гномік досвіданія... 2-6
Ответить
+1
0
magnumm (Шепетовка)
14.08.2020 в 23:37
какой вечер то чудный)))) как то жаль даже оленей анаглоров
Ответить
0
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
14.08.2020 в 23:34
Хейтеры Барсы продолжают е*аться в глаза и не видят , что жалкий центр Барселоны держится только на Месси
Ответить
+1
-1
Wertu098 (фуфлона)
14.08.2020 в 23:37
Был бы норм тренер,был бы и норм центр,и без меськи!!!..кто вам доктор,что понабирали оленей в команду)))..
Ответить
0
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
14.08.2020 в 23:39
Я никого никуда не набирал. Нужен бариста хороший с опытом , на левый берег , могу набрать , а к цирку в руководстве барсы я непричастен
+1
0
oda1979 (Запорожье)
14.08.2020 в 23:38
Да мы с вас жалких упоротых ржем:))
Ответить
0
0
magnumm (Шепетовка)
14.08.2020 в 23:38
жалкий центр на жалком месси в жалкой команде..жалко аналонию
Ответить
0
0
kalan-86 (Анкара)
14.08.2020 в 23:39
Чего уж там, весь центр, вся защита и все требуеы на кампноу....а пока вынимайте шестой
Ответить
0
0
kalan-86 (Анкара)
14.08.2020 в 23:43
Ой, извините , седьмой :)
0
0
kalan-86 (Анкара)
14.08.2020 в 23:47
Не успеваю уже...они забивают быстрее чем я пишу.
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
14.08.2020 в 23:31
когда барселонская полузащита съедена, Месси превращается в рядового игрока сборной Аргентины
Ответить
+1
0
oda1979 (Запорожье)
14.08.2020 в 23:39
Именно! Без Иньесты и Хави Меська пустоцвет
Ответить
0
0
kalan-86 (Анкара)
14.08.2020 в 23:30
Барселоне нужен сильный менеджер, как тактически грамотный так и сильным характером и авторитетом. Нужно продавать Месси кому-то немедленно, пока есть спрос и делать команду под нового тренера. Нужно избавляться от комплекса «немессиценности» и начинать новую главу в истории клуба.
Ответить
+1
0
oda1979 (Запорожье)
14.08.2020 в 23:31
Да ты шо?? Местные алени против!
Ответить
+1
0
kalan-86 (Анкара)
14.08.2020 в 23:33
Ну тогда пусть продолжают молиться на бесполезный балласт. Он может выдать «шедевр» другой в матчах со слабыми соперниками, но в целом команда только страдает от его наличия.
0
0
kalan-86 (Анкара)
14.08.2020 в 23:36
Ну вот, свидетель месси сразу отписался вверху. Наверно посреди кампноу мавзолей ему соорудят.
0
0
kalan-86 (Анкара)
14.08.2020 в 23:21
Защита Барселоны-швейцарский сыр. Кошмар. А где Месси, он ещё на поле?
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
14.08.2020 в 23:24
Месси ищет на поле золотой мяч:)))
Ответить
+4
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
14.08.2020 в 23:34
Фвошисти м'ячика не дають ?
+1
0
kalan-86 (Анкара)
14.08.2020 в 23:20
О, а вот и гол
Ответить
0
0
kalan-86 (Анкара)
14.08.2020 в 23:20
Левандовски очень хочет забить. Думаю, что ещё пару голов посмотрю
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
14.08.2020 в 23:41
Уже
Ответить
0
0
vlotko (Броди)
14.08.2020 в 23:17
Всі грають у футбол, але перемагають німці.
Ответить
+1
0
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
14.08.2020 в 23:05
Игра с тренером и без - результат на лицо
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
14.08.2020 в 23:07
Новая методичка у аленей: виноват тренер:)) забавные вы алени
Ответить
+1
-1
Wertu098 (фуфлона)
14.08.2020 в 23:08
Та да,находят тренеров ,которые не могут меську поставить на место,а потом плачут,что виноват тренер)))...забавные оленята
+1
-1
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
14.08.2020 в 23:33
Вы два интеллектуальных рагуля , у вас одна радость в жизни - поражение Барселоны. Будет вам по 50 лет осознаете какие вы недалёкие )
+1
-1
Wertu098 (фуфлона)
14.08.2020 в 23:36
туши пердак оленёнок)))
0
0
Wertu098 (фуфлона)
14.08.2020 в 23:05
Бавария любит насиловать,то даунецкую восточную фуфлону,то саму фуфлону))))
Ответить
+2
-2
oda1979 (Запорожье)
14.08.2020 в 23:05
Месси поменяйте:))) меняют Серджио:)) щаз Бавария на контры перейдёт и станет совсе весело:))
Ответить
+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.08.2020 в 23:14
балаболка запорожская, ты не строй из себя гения тренерской мысли, а лучше слова свои подтверди!
Ответить
+1
0
oda1979 (Запорожье)
14.08.2020 в 23:17
Алпаеп, не перекрашивайся. Я понимаю, что донецких умных мало. Тупизной своей светить не нужно.
0
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.08.2020 в 23:26
ну, это подтверждение того, что ты - БАЛАБОЛИЩЕ!
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.08.2020 в 23:27
одарка теперь ты
0
0
Wertu098 (фуфлона)
14.08.2020 в 23:03
Я так и знал,что Перес купит судью,и он им поставит четыре пенальти)))...Слава Пересу)))
Ответить
+1
-1
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
14.08.2020 в 23:00
де дуріан... хапає ротом свої транквілітори дихай глибше, оленю - 4:1 це ще не межа для баварської машини
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+1
-1
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Alex7Chapman (Кропивницький)
14.08.2020 в 22:58
Левандовські - давай ХЕТ-ТРИКЗітри каталонців у порошокLM10 вже профукав свій Золотий М'яч
Ответить
+3
-2
avatar
ВітяДобрий ніч (Київ)
14.08.2020 в 23:02
Та він вже давно його профукав і попередні.Чесно заслужених в нього лише два! Просто тягнуть карліка за вуха, піарять! Арбітри постійно свистять, коли у нього мячі чисто відбирають
Ответить
+1
-1
ShtanGa (Славське)
14.08.2020 в 22:57
Голи по центру
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
14.08.2020 в 22:57
Есть инфа, что Перес купил Мюллера. Мюллер купил Перишича. Перишич купил Гнабри..
Ответить
+2
-2
Alex Sunchez
14.08.2020 в 22:56
Месси 1 тайм ходит пешком, это топ игрок? А теперь сравните как позавчера играл Неймар как открывался под мячи как сам искал его, был реально лидером. Месси просто стоит ждёт мяч. Ему реально нужен втык от тренера, да и барсе нужен такой тренер типа гатузо чтобы и в морду мог дать
Ответить
+1
-2
oda1979 (Запорожье)
14.08.2020 в 22:56
Да не может он уже бегать
Ответить
0
-2
Krivbass6 (Кривой Рог)
14.08.2020 в 22:57
Рождённый ползать, летать не может.
Ответить
0
-2
avatar
ВітяДобрий ніч (Київ)
14.08.2020 в 22:55
Арбітр - собака як завжди допомогає Барсі! в Мессі відбирають м'ячі чисто! Суаресу жовта, а не Боатенгу! Наступати на ноги не можна, кусюча ти псіна!
Ответить
+2
-2
oda1979 (Запорожье)
14.08.2020 в 22:54
Алени, как настроение??
Ответить
+1
-2
мы за динамо (киев)
14.08.2020 в 22:51
а шо це було?
Ответить
0
0
tartar (Львів)
14.08.2020 в 22:53
кекс с етьєном
Ответить
+1
0
avatar
MES QUE UN CLUB
14.08.2020 в 23:02
Групповой сэкс .)
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
14.08.2020 в 23:09
Ага, зоофилия. Аленей епутс:))
0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.08.2020 в 22:51
даёшь 1:7, 1:8, ...))) это полный кикес, этьен!)))
Ответить
+1
-1
avatar
ВітяДобрий ніч (Київ)
14.08.2020 в 22:53
Мессі руководіт, а не Кіке, коли до тебе дійде нарешті! Тренєрскій гейній
Ответить
0
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.08.2020 в 22:55
я к тому, что кикес - дасвидос))
+1
0
avatar
ВітяДобрий ніч (Київ)
14.08.2020 в 22:57
При будь-якому тренері руководіть буде Мессі. Насамперед він повинен піти
0
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.08.2020 в 22:58
татышо? и при гвардиоле он руководил?
+2
0
oda1979 (Запорожье)
14.08.2020 в 22:55
Какталонец, ты чо так быстро футболки меняешь?? Страдай до конца.. а ты донецкий.. все понятно
Ответить
0
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.08.2020 в 22:57
придурок, я смотрю футбол, а не страдаю!))) если команда заслуженно проигрывает, то это говорит, о том, что пора что-то менять...или кого-то! вот эта игра и должна стать той отправной точкой! андэстэнд?
+3
0
oda1979 (Запорожье)
14.08.2020 в 22:59
Ути пути как мы заговорили.. вчера другое блеял. Обтекай, донецкий. Тебе не привыкать
0
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.08.2020 в 23:01
я ждал этого высера, а посему приведи точную цитату, где я хоть слово сказал, что барса ВЫИГРАЕТ! иначе балаболкой будешь
+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.08.2020 в 23:07
запорожская бедняжка пошла шерстить вчерашние комменты...ну-ну)))) ау, балаболка!)))
+1
0
tartar (Львів)
14.08.2020 в 22:49
німецька любофф
Ответить
+2
-2
avatar
v.grischuk (Винница)
14.08.2020 в 22:48
А где обладатель?))))
Ответить
+3
-2
недалековідКиева (Біла Церква)
14.08.2020 в 22:56
Навіщо цей стьоб? Принаймі , ніхто притомний не вважав фаворитом в цьому матчі іспанців, як і всі розуміють що кращі роки Барси і Мессі позаду.
Ответить
+3
0
oda1979 (Запорожье)
14.08.2020 в 23:00
Тут масса экспертов, утверждающих обратное
+1
-3
недалековідКиева (Біла Церква)
14.08.2020 в 23:07
Блаженних ніколи всерйоз не сприймали.
0
0
avatar
MES QUE UN CLUB
14.08.2020 в 22:46
Здорово Бавария играет. Раньше не смотрел игры с их участием, но пока они смотрятся действительно как мощный двигатель.
Ответить
+4
0
avatar
ВітяДобрий ніч (Київ)
14.08.2020 в 22:51
Пф! Осасуна також смотрєлась як мощний двігатєль як v8, а Бавария - як v12 Барса - дно! Позор іспанського футболу
Ответить
+1
-3
Dimka26 (Чернигов)
14.08.2020 в 22:55
Вот видишь. Зря время терял на просмотры полумертвой Барсы целый год, когда такие машины играют.
Ответить
0
-2
avatar
MES QUE UN CLUB
14.08.2020 в 23:00
Димка, я болею за Барсу, а не так просто просматриваю все подряд матчи. И если у Барсы сейчас, мягко говоря, го@но дела, это не значит, что я должен отвернуться от любимой команды.
+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.08.2020 в 23:11
им это трудно понять))) но у тебя ваще дабл-а)(уй - ещё и дупята всяким сельчанам сливают и по итогу "минусдвадцатьтри")))
+1
0
avatar
RockNRoLLa (IF)
14.08.2020 в 23:02
Я же казав тобі, шо Баварія візьме чашку, хоч я і топлю за МС
Ответить
0
0
Dardolis (Первомайск)
14.08.2020 в 22:46
Больше 8 или меньше?)
Ответить
+2
-1
avatar
v.grischuk (Винница)
14.08.2020 в 22:48
7 засыпят)))
Ответить
+2
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
14.08.2020 в 22:56
Наверное немцы поберегут себя, так как здесь понятно, чем фильм закончится. Хотя иди знай.
+2
0
kalan-86 (Анкара)
14.08.2020 в 23:09
Алекс, мне жаль твои чувства, но это очень красивое наказание для Барселоны за бездарный менеджмент и высокомерие некоторых футболистов.
Ответить
0
0
Krivbass6 (Кривой Рог)
14.08.2020 в 22:46
Где сепары ау
Ответить
+7
-4
Запорізьке Торпедо (zp)
14.08.2020 в 22:45
Отличный матч и голы красивые_________________
Ответить
+4
0
Dardolis (Первомайск)
14.08.2020 в 22:46
Алаба подарил Барсе гол пристижа)
Ответить
+4
0
avatar
v.grischuk (Винница)
14.08.2020 в 22:44
Гол Мюллера кайфовый, а где ваши прогнозы по Барсе?))))
Ответить
+2
0
avatar
v.grischuk (Винница)
14.08.2020 в 22:47
Уже первый гол, как оказалось))))
Ответить
+1
0
ShtanGa (Славське)
14.08.2020 в 22:43
Просто радість для реалістів
Ответить
+2
0
Wertu098 (фуфлона)
14.08.2020 в 22:38
Я же говорил что будут фуфлону жарить во все дыры)))
Ответить
+4
-2
oda1979 (Запорожье)
14.08.2020 в 22:40
Напоминает игру команды мастеров и перепуганного дубля;)
Ответить
+4
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
14.08.2020 в 22:33
ставлю 5грн на камбэк Сепарлоны)
Ответить
+1
-3
kalan-86 (Анкара)
14.08.2020 в 22:36
Поставь на ее камбэк на Камп ноу уже сегодня вечером. При чем думаю Сетьена они наверно оставят в Португалии.
Ответить
+1
0
oda1979 (Запорожье)
14.08.2020 в 22:41
Отличная ставка! 100% сыграет:))
Ответить
+1
0
kalan-86 (Анкара)
14.08.2020 в 22:33
Жесточайшее немецкое порно!!! Что-то из серии Германия-Бразилия 2014.
Ответить
+8
0
Dimka26 (Чернигов)
14.08.2020 в 22:59
тоже это вспомнилось...
Ответить
0
0
kalan-86 (Анкара)
14.08.2020 в 22:28
Так как в Баварии понимали,что Барселона все равно не в состоянии будет забить,поэтому решили уже в начале игры забить себе гол престижа для Барселоны. Вот это уважение к слабому сопернику.
Ответить
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oda1979 (Запорожье)
14.08.2020 в 22:43
Да пенсионеры из обороны через пас выйти не могут:)))
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